El campo de golf de Motril se 'reajusta' con 10 hoyos a la espera de una salida

"Propiedad del Estado. Dirección General del Patrimonio del Estado. Prohibido el paso". Esto reza en los carteles que cuelgan de las vallas que desde ayer delimitan el terreno del campo de gol Los Moriscos de Motril embargado por Hacienda, un total de ocho hoyos de los 18 que hasta ahora podían jugarse en esta infraestructura deportiva. La ausencia de alcanzar un acuerdo a tiempo entre los actuales propietarios y la Subdelegación del Gobierno en Granada -en representación del Gobierno central- han provocado que finalmente se ejecute la orden judicial de expropiación. El lanzamiento se había prorrogado desde principios del pasado verano en aras de encontrar una solución que evitase que el campo de golf de Motril se vea limitado, al menos de forma provisional, a diez hoyos.

Hace más de una década que la infraestructura deportiva mantiene una deuda millonaria con Hacienda. Desde entonces se han barajado varias opciones para evitar un embargo que ayer se acabó llevando a cabo, pese a la prórroga concedida para conseguir un acuerdo.

Las negociación entre ambas partes para llegar a un acuerdo continúa a "alto nivel"

Mientras que continúan las negociaciones, lo golfistas tendrán que conformarse con los diez hoyos que mantiene la propiedad. Según explicó a Granada Hoy la gerente del campo de golf, María del Mar Vallejo, "aunque sabemos que no es lo ideal, se ha movilizado el sistema para que dar la posibilidad de jugar los 18 hoyos en los diez que tenemos".

Tal y como confirmó Vallejo, los golfistas recorrerán dos veces la parte del campo habilitada "con una reducción de precio". Aunque reconoció que supone "un daño añadido al problema", recalcó que deben ser "coherentes" con lo que se ofrece: "No podemos estar exigiendo a nuestros clientes un precio que no corresponde con lo que ellos están acostumbrados a hacer". Si bien existe la incertidumbre de "cómo lo van a aceptar los jugadores, no podemos en ningún momento dejar de trabajar".

Aun así, la gerencia considera que "el atractivo del campo no se pierde porque seguimos manteniendo los hoyos de handicap más bajos que son los más especiales. Hemos perdido un poco la primera línea de playa pero hay que adaptarse al momento".

En cuanto al mantenimiento de la zona embargada, Vallejo indicó que van "a seguir regando esos hoyos porque aunque nos cueste el dinero es el mantenimiento de esa hierba". Sin embargo, "si llegara el momento en que fuese inviable, porque el mantenimiento necesita un cuidado diario, empezaríamos a tener una serie de problemas que no vamos a poder asumir porque está fuera de nuestras posibilidades técnicas". Aun así se muestran confiados en que esta situación "se resuelva a corto plazo", ante el acercamiento de posturas con Subdelegación que se ha mostrado abierta a llegar a un acuerdo para que el campo de golf de Motril pueda volver a ofertar 18 hoyos.