Aprender más allá de las barreras con 'Mira como veo'

Unnuevo programa de la ONCE busca una mejor comprensión de la vida cotidiana de esta comunidad. El objetivo no es otro que ofrecer una visión desde las capacidades y no las barreras que tienen sus afiliados. De ahí el nombre de esta campaña divulgativa, Mira como veo, que fue presentado ayer.

En esta línea, el primer evento del programa fue una visita guiada por una exposición dentro de la propia sede. La exhibición cuenta con una interesante colección de objetos de uso común para invidentes con los que desarrollar sus labores diarias. Entre los distintos artículos de la muestra se encuentran desde útiles de dibujo y libros con relieve destinados al aprendizaje, hasta una máquina para escribir en braille.

También se destaca el papel que tienen las nuevas tecnologías a la hora de encontrar facilidades en la comunicación. Prueba de ello son los diversos programas informáticos que el visitante podrá encontrar en la muestra. En la exposición también tienen cabida otros curiosos objetos tales como un cubo de rubik para ciegos, relojes en los que leer la hora en braille o un dispositivo electrónico capaz de detectar los colores y reproducir sus nombres en voz alta.

Después de la presentación tuvo lugar un 'desayuno a ciegas': una experiencia con la que la organización trataba de explicar las dificultades que deben afrontar las personas ciegas en labores tan cotidianas y sencillas. Para ello invitaron a los asistentes a realizar el desayuno con un antifaz y diversos tipos de gafas con los que simular varias discapacidades ópticas. Al finalizar, la mayoría de los participantes resaltaron lo agobiante que les pareció la experiencia.

Entre los que participaron en el acto estuvieron el director de la ONCE en Granada, Alberto Morillo y la vicepresidenta del Consejo Territorial, Rosario Mercedes López. Ambos señalaron la importancia de las actividades dirigidas hacia colegios e institutos, pues en palabras del propio Morillo, "la sociedad del futuro van a ser los niños de hoy"A su vez, el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, aprovechó la ocasión para felicitar a la organización por su labor constante de integración.

El proyecto contiene actividades dirigidas tanto a sus afiliados como al resto de ciudadanos, tales como circuitos de movilidad reducida o actuaciones teatrales. El programa finaliza el viernes 24 con un taller de braille y un encuentro para jóvenes.