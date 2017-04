Casas accesibles para facilitar la vida

El Paseo del Salón cuenta desde ayer con una casa de última generación que demuestra que la accesibilidad no está reñida con el diseño y el buen gusto. Se trata de una vivienda itinerante diseñada por la Fundación ONCE mediante un convenio suscrito con el Real Patronato sobre Discapacidad para mostrar a los ciudadanos las últimas tecnologías adaptadas a personas con movilidad reducida, dificultades auditivas, visuales y cualquier otro tipo de discapacidad que impida desarrollar actividades en el hogar con normalidad. Todo, bajo un cuidado diseño y grandes avances electrónicos que hacen de esta vivienda un espacio inteligente.

En la primera sala de la casa se pueden conocer distintos aparatos electrónico como bombillas inteligentes, tablets, aspiradores robóticos, básculas y despertadores parlantes o robots de cocina. También sistemas como MIPOW E26, una bombilla led inteligente que se controla desde el móvil.

En el salón también es posible conocer confortables sillones que se pueden deslizar por toda la casa gracias a unas ruedas, sistemas de control lumínico, o una televisión que se puede regular desde el mando a distancia.

Alcanzar la ropa del armario desde la silla de ruedas también es más fácil en esta vivienda sostenible. El dormitorio consta de un armario cuyas barras bajan automáticamente para que sea más cómodo para el usuario. La cama es articulada mientras que las almohadas son adaptadas.

Aunque, si hay un espacio de diseño absoluto y 100% accesible, ese es el baño que presenta esta casa inteligente, accesible y sostenible que cuenta con un secador corporal ubicado en una pared, un elevador de lavabo y una ducha abatible con cortinas motorizadas que permiten al usuario acceder a esta bañera salvando el escalón que tantos inconvenientes genera. También cuenta con un novedosos sistema anticaída. Por último, la cocina-comedor consta de encimeras regulables, sillas sin reposabrazos, electrodomésticos que se activan con smartphones.

En el acto de presentación de esta casa que estará expuesta hasta el 29 de abril estuvieron presentes el alcalde de Granada, Paco Cuenca, la concejal de Derechos Sociales, Jemi Sánchez, la vicepresidenta segunda del Consejo Territorial ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Rosario de las Mercedes López, el director ONCE Granada, Alberto Morillas y el jefe de Departamento de Tecnología Accesible e I+D de la Fundación ONCE, David Zanoletty.

Todos ellos ensalzaron las ventajas de esta vivienda pensada para que la visiten profesionales de edificación, escuelas de diseño industrial o empresas relacionadas con la construcción, la accesibilidad y la domótica aunque también administraciones o la sociedad.

"Este proyecto surge de la intención de mostrar productos accesibles en los puntos más emblemáticos", explicó David Zanollety que recordó que estará abierta para quien desea conocer esta vivienda. Por su parte, el alcalde de Granada, Paco Cuenca, remarcó la necesidad de buscar la accesibilidad desde las administraciones públicas. En este sentido, remarcó la labor que realiza la concejal, Jemi Sánchez, que lidera el área de Derechos Sociales y Accesibilidad que también estuvo presente en la visita.

Por último, Rosario de las Mercedes López, recordó a los asistentes de comprar el cupón de la ONCE o los rascas gracias a los cuales la organización puede llevar a cabo estas actuaciones así como apoyar a miles de personas en materia de educación, empleo, rehabilitación, ayudas técnicas adaptadas, comunicación y acceso a la Información, ocio o deporte.