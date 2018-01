Las chicas son guerreras

Inculcar la lectura entre los más pequeños a veces resulta una tarea complicada. Aunque el secreto está en dar con un libro que los entusiasme y, en ningún caso, hacer de la lectura una imposición. Aprovechando la cercanía de la visita de los Reyes Magos a los hogares, muchos ven en ésta la ocasión perfecta para que sus pequeños descubran lo positivo de la lectura. Los libreros de la ciudad saben de la importancia del papel de la literatura en la infancia, por eso ofrecen una selección de publicaciones para los más pequeños. En esta ocasión , el criterio a la hora de seleccionarlos ha sido la coeducación que fomenten la igualdad entre niños y niñas. Así, las recomendaciones seleccionadas por este diario son libros que están protagonizados por mujeres valientes, por niñas valientes.

Es una forma de romper los estereotipos y los roles de género, algo que se puede lograr a través de la literatura. Los libros, gracias a sus personajes, en este caso femeninos, se convierten en un espacio de igualdad entre hombres y mujeres, donde se visibilizan diferentes modelos y roles femeninos y masculinos. Además de abordar aspectos como la autoestima, los sueños o la reivindicación de ser uno mismo. Rosa caramelo (editorial Kalandraka), Yo voy conmigo (editorial Thule Ediciones) o Elenita (editorial Kokino) son libros que abordan estas cuestiones.

Escrita por Adela Turín, Rosa caramelo cuenta la historia de una elefanta que, a diferencia del resto de su manada no era rosa. Con ganas de libertad y ser ella misma, la paquiderma descubre que por su condición de sexo muchas cosas le son prohibidas. A pesar del rechazo que sufre, ella decide no quedarse de brazos cruzados. Yo voy conmigo, por su parte, cuenta la historia de una niña a la que le gusta un niño y decide pedir consejo a sus amigos. Raquel Díaz Reguera, autora del libro, refleja cómo la pequeña deja de ser ella misma en base a las recomendaciones de sus amigos para lograr despertar algún tipo de sentimiento en el chico que le gusta. Cuando al fin lo consigue se da cuenta de que ya no se reconoce. La protagonista de Elenita, por el contrario, sí que se reconoce y es por eso por lo que no está dispuesta a dejar de ser ella misma. Su autora, Geesling Campbell, cuenta la historia de una niña que quiere ser sopladora de vidrio, como su padre, que pone el grito en el cielo ante el deseo de su pequeña.

Con originales ilustraciones y grandes personalidades femeninas de la historia como protagonistas, la colección Pequeña y grande (Alba Editorial) presenta más de diez títulos en los que se muestra la vida de estas mujeres. Marie Curie, Amelia Earhart, Ella Fitzgerald o Audrey Hepburn son algunas de las figuras que forman parte de esta colección que gusta a niños y mayores. Personaje relevante donde los haya, Frida Kahlo tiene sus propias recomendaciones. Títulos como Frida, de Sébastien Perez y Benjamin Lacombe (editorial Edelvives), Frida Kahlo, una biografía, de María Hesse (editorial Lumen) o la Frida Kahlo de la colección Pequeña y grande son algunas de las propuestas que hacen los libreros.

Por último, se proponen tomos en los que se reflejen a mujeres valientes. Es el caso de Mujeres de ciencia (editorial Nordica Libros), un libro ilustrado y educativo que pone de relieve las contribuciones de cincuenta mujeres notables en los campos de la ciencia, la tecnología la ingeniería y las matemáticas desde la antigüedad hasta la actualidad. Heroínas de la cotidianidad, constructoras de nuevos mundos y supervivientes son las mujeres que aparecen en Exploradoras (Editorial Libros de la Herida). Se trata, además, de la adaptación al lenguaje de la narración ilustrada de doce poemas de doce destacadas poetas de la actualidad.

Por desgracia, tema de máxima actualidad la violencia machista es el tema que se aborda en Una entre muchas. Una (editorial Astiberri). Una entre muchas explora la violencia machista, la vergüenza y la responsabilidad social, con un suceso nacional como telón de fondo y desde la perspectiva de una experiencia personal traumática.