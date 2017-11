La Junta activa la maquinaria para negociar las nuevas líneas del Metro

El Metro de Granada se ha convertido en un auténtico objeto de deseo. A pesar de las constantes críticas que ha soportado durante su construcción, el transporte sólo levanta envidias desde su estreno. Prueba de ello es que varios municipios han solicitado ya a la Junta de Andalucía y a la Diputación Provincial la ampliación del recorrido hasta sus calles. Una actuación que, salvo que caiga una 'lluvia' de millones, parece complicada arrancar antes de 2020. Sin embargo, según aseguró ayer el consejero de Fomento, Felipe López, la Junta va a estudiar la viabilidad de las propuestas.

El consejero visitó la capital para inaugurar el Albercón de la estación Alcázar Genil. Durante su intervención, López recordó que la pasada semana mantuvo una reunión con el presidente de la Diputación, José Entrena, para tratar la posible ampliación del Metro. A su juicio en estas cuestiones no se puede improvisar. Hay que analizar la idoneidad de la ampliación dependiendo de factores como la población que reside en las localidades solicitantes o la viabilidad económica de las propuestas.

Los ayuntamientos de Las Gabias, Cúllar Vega, Churriana de la Vega o Alhendín ya han mostrado su interés porque los convoys discurran por sus límites territoriales.

Para el consejero de Fomento, esta solicitud tiene una lectura muy positiva. El nuevo medio de transporte gusta. "Es resultado del éxito del Metro. Si no lo tuviera no habría municipios con el deseo de que llegue a sus ámbitos territoriales", incidió. No obstante, López explicó que responder a la construcción de una infraestructuras de este tipo no se puede hacer de un mes para otro. Así, la pretensión de la Junta de Andalucía es analizar la viabilidad o los instrumentos de financiación para encajarlos dentro de la modificación del Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte Público en Andalucía (Pista 2020) o de la revisión del marco presupuestario con el que parte de estas infraestructuras se financian con cargo a la Unión Europea. "Hay que acoplar la definición de los instrumentos de planeamiento para ver la viabilidad y los instrumentos financieros que tienen que responder a los objetivos a ejecutar", afirmó el consejero.

López también aprovechó para lanzar reproches al Gobierno central. A su juicio, la ampliación del Metro sería más factible a corto plazo si éste "acatara sus compromisos" y, por ejemplo, financiara la Dependencia en Andalucía que la Junta sostiene "a pulmón" o cerrase un acuerdo para la nueva financiación autonómica que le otorgara más recursos a las comunidades para invertir en todo tipo de políticas como infraestructuras.

En el mismo día, el alcalde de Alhendín, Francisco Rodríguez, tuvo ocasión de transmitirle al consejero de Fomento el deseo del municipio de incorporar una parada de Metro. Ambos dirigentes coincidieron en la presentación de un nuevo carril bici que va a conectar Alhendín con Armilla.

Durante la visita, Rodríguez manifestó al consejero que el Ayuntamiento aprobó en el pleno ordinario del mes de abril, por unanimidad, la solicitud a la Consejería de Fomento de la ampliación del recorrido del Metro hasta el municipio "con el fin de facilitar los desplazamientos de los vecinos entre el pueblo y la capital, y otras localidades del Cinturón".

Según Rodríguez, "puede ser una opción más para comunicar Alhendín pero, tal y como está diseñado actualmente, los habitantes de nuestro pueblo tendrían que trasladarse hasta Armilla en coche o autobús y coger allí el nuevo medio de transporte, con lo que tardarían más de lo que pueden hacerlo ahora en sus trayectos. Por tanto, consideramos que habría que facilitar la movilidad desde el propio municipio y no dejar la parada más cercana a tan solo tres kilómetros de distancia". El primer edil agradeció al consejero la escucha de su propuesta y que éste señalara que se está trabajando tanto en ella como en otras de las mismas características.

La delegada de Fomento, Mariela Fernández Bermejo, detalló que para analizar la viabilidad habrá también que esperar y comprobar el comportamiento de los viajeros en el Metro. Por el momento los datos que dispone la Junta de Andalucía son muy satisfactorios. Desde su estreno, el pasado 21 de septiembre, los convoys han transportado a más 1,7 millones de viajeros. Además, el 24 de noviembre coincidiendo con el Black Friday superó su récord al transportar a más de 41.000 viajeros. El récord anterior se produjo el sábado 23 de septiembre con 35.016 viajeros.

El promedio diario se mantiene estable con un ligero repunte, situándose en una media de 25.588 viajeros por día, si bien cabe reseñar que en este breve periodo de funcionamiento se ha producido un incremento sustancial de los usuarios en días laborables. También hay datos beneficiosos en cuanto a tráfico. Más de 8.000 vehículos han dejado de circular por el entorno metropolitano.

Esta evolución, a juicio de la Junta, viene a refrendar la consolidación del Metro, una vez se ha diluido ya el efecto inauguración que atrajo a muchos ciudadanos a conocer el sistema de transporte. La delegada Fomento también recordó que la Junta tiene pendiente el estreno del nuevo mapa de autobuses metropolitanos en enero. Dada la mejoría prevista de las conexiones en tiempo y velocidad es posible que haya municipios que no precisen tras su puesta en marcha incorporar el Metro.