Salud confía en encauzar el conflicto con los MIR en la próxima semana

La segunda jornada de la huelga indefinida de MIR en Granada concluyó con un seguimiento del paro en torno al 77%. No obstante, desde la Consejería de Salud confían en un reinicio inminente de las conversaciones que acerque las posturas entre ambas partes para apaciguar un conflicto que se ha dado exclusivamente en los hospitales granadinos y cuyas negociaciones están rotas por el momento. Fuentes sanitarias indicaron que en la jornada de huelga de ayer participaron un total de 17 residentes del servicio de urgencias de los 22 que hay en ambos hospitales de la ciudad. Así, en el resto de servicios de los hospitales "no ha habido seguimiento" y un total de 41 residentes más han realizado sus guardias, por lo que la jornada "se ha desarrollado con normalidad en los servicios de urgencia".

Ya el pasado viernes, los MIR cifraron en torno a un 90% el seguimiento del paro, que comenzó a las 15:00 horas de ese mismo día, una cifra que la Junta redujo a un 76%. Además, en una concentración celebrada el mismo viernes, los MIR reivindicaron el fin de "las precarias condiciones" en las que se ven "obligados a atender a los pacientes durante las guardias".

La plataforma se creó a raíz de una reunión celebrada a principios de año para abordar las condiciones en que realizan su trabajo, de lo cual surgió un manifiesto, que firmaron unos 220 residentes de los alrededor de 300 que realizan las guardias en ambos hospitales granadinos, todos llamados a la huelga a partir de este viernes.

Por otra parte, el Partido Popular aseguró ayer que la huelga emprendida por los Médicos Internos Residentes (MIR) de Granada y del resto de la comunidad autónoma se debe a que la Junta de Andalucía ha utilizado a este colectivo "como un papel de usar y tirar", como "mano de obra barata, silenciosa y sumisa" de la que se ha aprovechado". La parlamentaria granadina Eva Martín señaló que la huelga, la tercera que realizan en menos de diez años, "no sólo afecta a esos profesionales de la salud, sino también a los usuarios granadinos". En este sentido, la popular recalcó que las negociaciones presididas por la consejera del ramo, Marina Álvarez, "no han sido suficientes, porque de haberlo sido, no estaríamos hablando de una huelga".

Martín apuntó que las "justas" reivindicaciones de los médicos residentes vienen de "muy atrás", ya que "la carga asistencial que tienen en los servicios de urgencias de los dos hospitales de Granada es excesiva y hay muy pocos especialistas para asegurarles una formación y supervisión de calidad de su trabajo, con lo que no pueden garantizar ni la calidad de la asistencia ni la seguridad del paciente". En Andalucía, enfatizó la parlamentaria, "se practica una sanidad 'low cost' especialmente en las urgencias".

"La Junta se ha aprovechado del silencio de los MIR, de que por responsabilidad han callado durante mucho tiempo. Los han utilizado y después ni siquiera les han ofrecido unos contratos en condiciones ni consolidado sus plazas", argumentó la diputada autonómica, a la que esto le parece "muy grave", como también "la consecuencia que todo ello tiene para los usuarios, para los pacientes granadinas que acuden a los hospitales y que son atendidos por un personal del que saben que no está trabajando en las condiciones más adecuadas".

"Esto es tremendamente preocupante y no ocurre en un área cualquiera de la vida diaria, sino en la salud, que es lo más importante y lo que más puede valorar una persona", subrayó Eva Martín, que volvió a reclamar a la Consejería de Salud que "redoble sus esfuerzos y active una negociación de verdad y que sirva para conseguir mejoras, porque a la vista está de que las medidas que haya podido adoptar ahora son insuficientes".

Por su parte, Ciudadanos Andalucía tildó de "inadmisible" la situación a la que han llegado los médicos internos residentes de Granada, y afirmó que es "una auténtica irresponsabilidad" del Gobierno socialista de Susana Díaz. La parlamentaria y portavoz de Sanidad del partido naranja, Isabel Albás, explicó que los MIR se han puesto en huelga por "la precariedad laboral que sufren, por las condiciones de contratación y por unos salarios que siendo el 2018 el año en el que Andalucía cuenta el mayor Presupuesto de la historia en la sanidad es una auténtica irresponsabilidad del Gobierno andaluz". Además, apostilló que "parece mentira que con la experiencia que tienen año tras año con la falta de profesionales o la fuga de talentos se permitan el lujo de hacer semejante tropelía".

De este modo, Albás explicó que Cs va a exigir al Gobierno andaluz que plantee a los MIR "contratos en condiciones que sea acordes a su formación y al servicio tan extraordinario que ellos realizan" porque "tenemos a los mejores profesionales y una sanidad pública de la que nos tenemos que sentir orgullosos pero a los profesionales les tenemos que pagar como se merecen y sin desigualdades con el resto de comunidades autónomas". El partido naranja preguntará a la consejera del ramo, Marina Álvarez, por este asunto y por las medidas urgentes que va a tomar su departamento para solventar este conflicto interno.