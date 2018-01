Propósitos inmediatos para el Año Nuevo

La llegada del año nuevo en fútbol es en septiembre, no en enero como para el común de los mortales. En algo ya era diferente este deporte incluso desde sus inicios: no sigue el ritmo de los tiempos. En Inglaterra se hace y en España hace ya algunas décadas, también. Había Liga no solo en Navidad, si no también en el día de Nochevieja o en Año Nuevo. Aún recuerdo en los noventa un informativo de Canal Sur en el que los jugadores del Deportivo se quejaban por tener que jugar en Vallecas un 1 de enero, mientras ilustraban la noticia con la cara triste de Bebeto porque no estaba cenando con sus hijos. Todo esto para decir que en fútbol, cuando los demás decimos año nuevo, para la dinámica de este deporte es el ecuador de 'su' año. No obstante, 2018 amanece con retos para el Granada CF. En eso sí se parece el fútbol a las personas: nos cargamos de propósitos cuando aún estamos masticando la uva número 12.

RETO 1: EL MERCADO

La gran diferencia entre la gente y el fútbol un 1 de enero es que los segundos no hacen balance el 31 de diciembre, si no el 30 de junio. A la vista de seis meses la pelota dirá si jugadores, entrenadores, directores deportivos y directivas han hecho bien su trabajo. Ayer mismo comenzó el reto para uno de ellos, Manolo Salvador. Es innegable que la plantilla del Granada CF es envidiada por sus rivales. Todos los equipos querrían para sí mismos a cualquiera de los titulares y suplentes de José Luis Oltra. Y es así, lo que no excluye la segunda incógnita de la ecuación: se necesitan fichajes. De puertas para afuera, de este tema se habla con cierto desdén en el club, pero se asegura, como mínimo, un fichaje. La 'x' a despejar es qué necesita o qué quieren traer Salvador, Oltra, y desde las entretelas, Cordón. Será básico para poder aspirar al ascenso encontrar a un atacante de banda capaz de discutir hasta la hegemonía de Darwin Machís. Pero no solo hace falta un extremo para cubrir las ausencias del venezolano, sino para darle también descanso a Pedro, al que se le notan mucho los partidos en los que físicamente no está fino. De ahí a que uno o dos tengan que venir. Ello dependerá de si Antonio Puertas o Licá se marchan, que ese es el otro reto del director deportivo. De la misma manera en que los futbolistas que no juegan quieren salir de un equipo condenado al descenso, cuesta algo más buscarle destino a estos mismos pero en un cabeza de ratón como lo es este Granada de Segunda. También tendrán que buscar a un recambio de garantías para Álex, siempre que rescindan la cesión del inédito Iriondo. El gran problema (y reto), de un lado, será convencer a quienes no tienen sitio de irse, y de otro, que de los que vengan, den un salto al equipo pero acepten que delante de ellos tienen a hombres básicos para el míster. Lo que el Granada no podrá evitar es que los demás equipos se refuercen bien.

EL RETO 2 ESTÁ A DOMICILIO

Cuesta digerir que, viendo las características del equipo y de la plantilla, el Granada CF no esté más arriba. Conocidas de sobra las bondades en Los Cármenes del sistema de Oltra, que fuera de casa el balance se quede en solo dos victorias y tres derrotas evitables, es poco más que decepcionante. El ascenso directo pasa por sumar más puntos lejos de Granada porque además, viendo que la media de goles encajados es uno por partido, en un play off ese dato resultaría letal. La exigencia de dar ese paso adelante como huésped está en las cabezas de los jugadores, quizás muy agarrotados ante equipos a los que se le puede 'meter mano', y del entrenador, también agarrotado como en duelos como el de Reus, tan peligroso como ganable.

EL 3: LA CUESTA DE ENERO

Este punto y el anterior tienen mucho que ver. Porque este mes a los rojiblancos les esperan tres partidos fuera de Granada y uno en casa. Por eso, la cuesta de enero puede resultar terrorífica si no se produce ese cambio de mentalidad y de resultados. Cádiz y Albacete aparecen de forma consecutiva, con una última salida a Barcelona previa parada en Los Cármenes para recibir al Zaragoza. Si ganar de visitante es un desafío de Año Nuevo, el calendario se lo ha puesto a huevo a Oltra y los suyos. Para empezar, ya son unos cuántos exámenes para el futuro más próximo.