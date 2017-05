El final de una pesadilla

Por fin. Sólo 90 minutos más y el telón caerá definitivamente para cerrar una temporada para olvidar aunque difícilmente será imposible no recordar. Errores de bulto desde que Jiang Lizhang se hizo con la propiedad del Granada han desembocado en lo que se rubricará esta noche: el año que viene el conjunto rojiblanco jugará en Segunda División. Sólo falta la foto final en la que no habrá ni sonrisas forzadas. O quizá alguna sí del que sabe que en cuanto se cumpla el requisito de jugar el partido ante el Espanyol pondrá pies en polvorosa a la par que su interés por los colores rojiblancos pasará a la historia. Y lo que es peor, seguramente más de uno apenas ha tenido querencia por la camiseta que ha vestido durante los últimos diez meses.

Para poner colofón a seis temporadas en la máxima categoría, un partido intrascendente también para el rival que visita hoy Los Cármenes. El Espanyol, que también ha vivido esta campaña el advenimiento de un empresario chino pero sí ha hecho los deberes, y de manera sobrada, por lo que hoy jugará con la única pretensión de sumar tres puntos para lucir más en la clasificación final. Y visto lo visto en los últimos partidos de sus anfitriones, no debería tener muchos problemas en sellar la victoria. Se trata de una cuestión de interés y el que tenga más ganas tendrá más opciones.

Último partido para Adams, que desde que llegó al banquillo no ha logrado ni un punto

Será hoy, por tanto, un partido de despedida. También el último en el que estará Tony Adams como entrenador del Granada. La pasada del técnico inglés por el banquillo rojiblanco ha sido, precisamente, una pasada. Tras prometer fútbol ofensivo y cargar contra la plantilla por los resultados de algunos partidos, la realidad de los números no engaña y éstos indican que desde que se fue Lucas Alcaraz el conjunto granadinista ha sido incapaz de sumar siquiera un punto. Además, la promesa de fútbol de ataque se ha quedado en dos míseros goles que no han servido para nada. Asi, el choque ante los españolistas puede servir para, al menos, sumar algo y mover un poco los 20 puntos que lucen en el casillero del Granada desde hace ya la intemerata de tiempo. Quizá pueda también servir para salir de la última plaza y que el club se lleve un dinerillo de más que puede ser muy útil para la próxima campaña. Para ello, se depende también de lo que no haga el Osasuna.

Tony Adams no podrá contar para el partido con el lateral diestro Dimitri Foulquier, sancionado por acumulación de amarillas, que se une a las bajas habituales de las últimas semanas: los defensas galos Matthieu Saunier y Franck Tabanou junto al delantero ucraniano Arten Kravets por lesión, más el lateral ecuatoriano Pervis Estupiñán y el punta argentino Ezequiel Ponce por estar en el Mundial sub 20.

El portugués Rubén Vezo actuará como lateral derecho, mientras que Adams recuperará a para jugar en la zona izquierda de la defensaal uruguayo Gastón Silva. El resto del equipo será prácticamente el mismo que ha venido utilizando en las últimas jornadas con la inclusión del extremo canterano Juanan Entrena, que será titular por primera vez en Liga.

El Espanyol, desde hace varias jornadas, no tiene ningún gran objetivo a la vista, pero quiere despedir la campaña con una victoria en Granada y luchar por el octavo puesto.

El vestuario blanquiazul ha mantenido durante la semana que, pese a la situación plácida en la tabla del equipo, no se relaja ni baja los brazos. El cuerpo técnico, por su parte, pide la misma tensión competitiva, mientras que el club, se juega unos tres millones de euros en función de la posición final del bloque blanquiazul por los derechos televisivos.

El entrenador, Quique Sánchez Flores, recupera al extremo izquierdo Pablo Piatti, que fue baja contra el Valencia por una cláusula en su contrato de cesión. Por otra parte, se cae de la convocatoria el centrocampista Javi Fuego, que sufre un proceso febril y los médicos prefieren no arriesgar.