Apostemos por los comerciantes y autónomos

No me cabe duda de que el futuro de nuestra ciudad depende de la vida interna de sus barrios, de sus comercios, de sus vecinos, de su vida social. Cuidar el comercio de barrio debería ser un objetivo prioritario para todos los políticos de Granada. Son numerosos los problemas que tienen nuestros comerciantes, nuestros autónomos y nuestras PYMES; unos problemas que repercuten, por supuesto, en la economía de Granada, en la generación de empleo, en el desarrollo de nuestros barrios y, en definitiva, de nuestra ciudad. Y aunque este problema se da con carácter general en toda la ciudad, la gravedad del mismo "va por barrios".

De todos es conocido el maltrato que durante los últimos años han sufrido los comerciantes y autónomos del Camino de Ronda, consecuencia de la nefasta gestión de las eternas obras del Metro de Granada, que ha supuesto el cierre de más de 700 negocios, 400 de los cuales fueron en el Camino de Ronda. Lo cierto es que todavía no he escuchado que la Junta de Andalucía o el Ayuntamiento de Granada haya indemnizado o dado algún tipo de ayuda a uno solo de estos comerciantes y vecinos que, sin comerlo ni beberlo, por decisiones mal tomadas por las administraciones, han visto morir los negocios en los que tanto invirtieron y en los que tanta vida se han dejado.

La mala planificación de las infraestructuras por parte de las administraciones públicas siempre las pagan los mismos: los vecinos, y muy particularmente los comerciantes y autónomos. Que se lo pregunten a todos los que tienen sus negocios en los barrios de los Doctores, Caleta o Los Pajaritos, que están pagando con sufrimiento la falta de planificación de la mal llevada a cabo fusión hospitalaria. Ya veremos qué pasa con lo que yo llamo "desfusión", porque digo yo, después de 15 años desde que se proyectó el PTS, ¿a ningún responsable político de los dos partidos que hasta ahora han gobernado esta ciudad o de la Junta de Andalucía se les ocurrió que había que dar una salida, una respuesta a esa zona después de la fusión hospitalaria? Parece que la respuesta es que no, que no saben qué hacer con el Clínico. Cuando la "desfusión" se lleve a cabo, el perjuicio ocasionado a todos estos barrios ya no tendrá remedio.

Tampoco quiero olvidarme del Zaidín. Consecuencia de las obras del PTS, los pueblos de la zona sureste del Área Metropolitana no pueden acceder directamente a la Avenida de Dílar, dejando el barrio y sus comercios encerrados en sus propios vecinos.

En las distintas visitas que desde el grupo municipal de Ciudadanos hemos hecho a los barrios de nuestra ciudad hemos tenido la oportunidad de hablar con las asociaciones de vecinos, con los comerciantes y con pequeños empresarios. Todos nos han manifestado que lo único que necesitan es que les dejen trabajar, que los gobernantes tengan en cuenta el daño que pueden ocasionar cuando toman sus decisiones y hagan una buena planificación sobre el futuro de los barrios y el de sus comerciantes, que en definitiva, son la vida de la Ciudad.

Entiendo, con todo esto, que no ha estado entre las prioridades de los dos partidos que nos han gobernado hasta el momento apostar por el emprendimiento, apostar por los autónomos o apostar por el comercio de barrio.

Para Ciudadanos, la apuesta por el pequeño comercio, autónomos y pymes es una apuesta esencial. Entendemos que no solo hay que dejarlos trabajar (que se da por supuesto), sino que además hay que apoyarlos con medidas económicas, fiscales y de Seguridad Social porque entendemos que ellos son la base de nuestro tejido empresarial, económico y social.