La Feria del Libro es la fiesta de los libros. Unos días en los que escritores y lectores nos unimos y salimos a la calle para vernos, comprar o intercambiar libros. Siempre nos encontramos regalos que nos atrapan, podemos, por ejemplo, Chocar con algo, el último libro de Erika Martínez, tan vivo, sorprendente ("Adónde iré si le susurro a quien soy que se vaya"… O "La historia cruje y la hostigamos/ amor es una escala de violencia").

O podemos, acaso, encontrarnos con el nuevo libro de José Carlos Rosales: Si quisieras podrías levantarte y volar, que se presenta hoy. Título sugerente, insólito, que nos arrastra… A veces en sueños se vuela, pero volar porque ya no te pesa el cuerpo, porque estás cansado, tan cansado que tienes alas, es una manera de decirnos muchas cosas. Como, en cierto modo, también sugería el verso de Luis Cernuda que encabeza este libro: "Estar cansado tiene plumas". Pero para Cernuda esas plumas del estar cansado "nunca vuelan". Sin embargo a José Carlos Rosales ese estar tan cansado tiene plumas tan ligeras, le hace sentirse tan sin peso, que podría levantarse y volar… Si quisiera. Pero no quiere, porque no hay ningún sitio al que quiera volver, al que ya quiera ir. Aunque sabe que quedarse aquí significa seguir como hasta ahora: "tan cansado y tan vivo/ tan ligero y distante,/ tan pesado/ tan solo".

Sin duda, muchos nos podríamos identificar con ese cansancio extremo, sentirlo físicamente, de hecho nos identificamos con ese desaliento que habla de nuestra soledad, de la impotencia con que habitamos un mundo que nos está aislando y asfixiando cada día más. Que no nos deja crecer como personas, que nos pone alas que son cadenas.

José Carlos Rosales nos narra en este libro, un largo poema dividido en XXV capítulos, la historia de un hombre de hoy, hundido, perdido en el mundo de hoy, en sus espacios y recovecos : la autopista, el teléfono, el puente, el coche, la gasolinera, la grúa, el ambulatorio, las escaleras, el sótano, las palabras… Nos narra la historia de un hombre de hoy que acaba desapareciendo. Que quizás se quedó ya sin peso, consumido, de manera que tal vez pudo levantarse y volar…

La lectura de este libro, emocionante, me ha dejado mucha desolación. Es la desolación que realmente sentimos dentro de un mundo que nos oprime cada vez más. Pero del que no parece que queramos de verdad salir. No somos capaces de levantarnos y volar.