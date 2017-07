Abro el ordenador y veo una imagen conocida: el glaciar Perito Moreno, en la Patagonia argentina. Estuve allí en 2015. Te maravilla ver la belleza de los bloques de hielo blancos y azulados, de millones de años, cuyas entrañas oyes crujir y lamentarse. En el Parque Nacional de los Glaciares, ante el glaciar Upsala, pregunté a un guía. El frente del Upsala -me dijo- retrocede casi 200 metros por año. En 2007 un equipo de Tierra y Mar (Canal Sur TV) viajó a Dinamarca y a Groenlandia. Los científicos nos confirmaron que los glaciares en el Ártico retroceden.

National Geographic (julio 2017), en portada: Se funde la Antártida. Hace días corrió por las redes la imagen del desprendimiento de un glaciar, como la provincia de Alicante, de la plataforma Larsen C en la península antártica. En marzo de 2015, en la Antártida se registraron 18 grados C, insólito en aquellas latitudes.

En octubre de 2014 viajé al Mont Blanc. En los Alpes se constata el retroceso de los glaciares, al igual que en los Pirineos, o en Sierra Nevada.

Si nos fijamos en el mar, la gran barrera de coral de Australia está herida de muerte. El archipiélago de Kiribati, en el Pacífico (treinta islas y atolones), será cubierto por el océano. Los kiribatianos saben que marawa (mar) está subiendo y asumen que el cambio climático está aquí: "Cambio de tiempo que dura muchos días".

Pensar en lo global y actuar glocalmente. ¿Qué nos indican estas alteraciones climáticas? Que asistimos a un cambio global. Y los científicos nos lo vienen advirtiendo. Subirá el nivel del mar. Las olas de calor serán más frecuentes e intensas. La temperatura media del planeta subirá en este siglo 2 grados C, si actuamos ya.

En Andalucía lo estamos notando. En Montoro, Córdoba, hace días se alcanzaron 46,9 grados centígrados. El déficit de agua y el calor reducirán la cosecha de aceituna que en España, supondrá entre 950.000 Tm y 1.150.000 Tm de aceite. Los árboles frutales andan locos. Las vides acusan el estrés y se adelantan las vendimias. Las golondrinas llegan casi un mes antes; las cigueñas ya no se van, se quedan. La cosecha de cereales se adelanta un mes.

Aumentan las emisiones de GEI (CO 2 , Metano, Oxido Nitroso, etc). Las partículas de CO 2 atmosférico sobrepasan las 406 ppm. Umbral crítico en 450 ppm. El cambio climático ha venido y está aquí para quedarse. Nos preguntamos si los medios no informan lo suficiente; si la sociedad está anestesiada; si los políticos no quieren asumir la gravedad del problema. Nos estamos jugando el futuro de la Humanidad. Hay que reaccionar ya.

Recientemente, en Carmona, en un curso de la UPO, analizamos cómo mitigar el cambio climático. Tenemos recursos para alimentar a 12.000 millones de personas. Con producción agroecológica se puede alimentar al 70% de la población mundial. Federico Mayor Zaragoza, ex director general de la Unesco fue explícito: "Mañana siempre es tarde. La posición del señor Trump al no asumir los acuerdos de París para mitigar el Cambio Climático, es insensata y debería provocar una oleda de rechazo social".

La Consejería de Medio Ambiente prepara la Ley de Cambio Climático que se aprobará este otoño, al igual que la Ley de Agricultura. Ambas deben contemplar la amenaza del cambio climático. Tendremos que adaptarnos a la nueva situación. Hay que proteger a los productores locales, y cuidar el papel de la mujer y de los jóvenes en el medio rural, para evitar el despoblamiento. Hay que sustituir los combustibles fósiles por energías renovables. España podría ser líder europeo en renovables, pero nuestros gobiernos han sido irresponsables.

La biodiversidad que hoy disfrutamos no nos pertenece, es un préstamo de nuestros nietos. La Fundación Savia promueve crear la figura del Defensor de las Generaciones Futuras. Ya hay ayuntamientos que se han sumado a la petición. Asistimos a un cambio global que requiere urgentemente de un cambio de rumbo en nuestro sistema de vida. Como dijera Gandhi: "Tenemos que vivir más sencillamente, para que otros, sencillamente, puedan vivir".