La feria de Sevilla y las sevillanas, los carnavales de Cádiz y las comparsas, la romería del Rocío y la aldea de Almonte… Todos los años la televisión andaluza retransmite estos acontecimientos típicos de Sevilla, Cádiz y Huelva en riguroso directo, pero hasta ahora no se había hecho lo mismo con un evento tan genuinamente granadino como el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, que se desarrolla principal, aunque no únicamente, en el incomparable marco del recinto de la Alhambra, aunque también son escenario del gran evento de nuestra ciudad otros emblemáticos escenarios de la capital.

Nada tengo en contra de la jarana sevillana o gaditana con la que usualmente nos deleita Canal Sur, aunque he de reconocer que en época de carnavales me abstengo de poner esta cadena, ya que su programación habitual desaparece para pasar a convertirse en Chirigota Sur, no hay hora del día en que no estén las comparsas con su particular runrún en el Gran Teatro Falla de Cádiz.

Por eso me alegra que por fin se hayan fijado sorpresivamente en nuestra ciudad y en una fiesta exclusivamente made in Granada.

¿Será que los movimientos por los dos hospitales completos, el TSJA completo o el AVE han situado por fin a nuestra ciudad en el mapa y la televisión autonómica ha comprendido que Granada y su idiosincrasia cultural también existen? Porque a este paso vamos a tener que hacer un spot publicitario de nuestra ciudad como aquél de "Teruel también existe…".

El caso es que es, sean cuales sean los motivos que han hecho este año a Granada y su fiesta grande protagonistas en la espectacular inauguración de los festivales con Zubin Mehta como estrella indiscutible, es de agradecer que se hayan acordado algo de nosotros.

Y cuando digo fiesta grande de Granada eso es así…, fiesta culta con música y arte sublime como protagonistas absolutos, distante en las formas y en el fondo de las sevillanas casetas de la feria del Corpus, siendo cada día más los granadinos que han procedido a una total desconexión con esta jarana sentimentalmente lejana, porque no se identifican en absoluto con una fiesta bonita pero completamente importada de Sevilla.

Es positivo que se ponga en valor también algo exclusivamente made in Granada, porque en Andalucía no hay nadie que no sepa de la existencia de la feria de Sevilla, las casetas, las sevillanas, los carnavales de Cádiz, las comparsas, las chirigotas o el Rocío… pero seguro que son mayoría los andaluces que no tienen ni idea de que nuestros festivales también existen…