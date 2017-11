Neo fascismo progre

Como jurista que respeta profundamente los principios de legalidad y de igualdad ante la ley, estoy completamente anonadada ante las declaraciones de ciertos políticos -incluidos los líderes de Podemos y el "constitucionalista" Pedro Sánchez- sobre la ignominia que supone que los ex consejeros catalanes no huidos a Bruselas con el valiente Puigdemont estén en prisión provisional orquestada desde el Gobierno de España.

Y como ahora todos somos fascistas, menos los independentistas y la izquierda radical que les aplaude, que desprecian la división de poderes, la independencia judicial, la igualdad ante la ley y el deber de persecución de los delitos, desde el "fascismo" de quienes sí respetamos estos principios y acatamos la Constitución, me permito opinar sobre su discurso impostor, que sí que está construido desde un neo fascismo camuflado con progresía. Y es que en la autoritaria España no hay democracia, no se respetan los derechos humanos y la justicia está politizada.

El relato de estos fasciprogres sigue a rajatabla los 11 principios de propaganda de Goebbels (simplificación y enemigo único; método de contagio; transposición; exageración y desfiguración; vulgarización; orquestación; renovación; verosimilitud; silenciación; transfusión y unanimidad). Es sobrecogedor constatar lo vigente que sigue este decálogo de propaganda nazi, y no sólo entre el nacionalismo catalán y sus palmeros de Podemos, En Comú, el dimitido Dante, Urban… sino también entre otros nacionalismos delirantes, como el falsario nacionalismo andaluz, que va a declarar la independencia de Andalucía el próximo 4 de diciembre. En esos días estaré en Bruselas como Puigdemont, a lo peor cuando vuelva ya no viviré en España sino en otro país…

En el relato independentista catalán, la utilización de los principios goebbelianos es absolutamente evidente, pero desde el independentismo andaluz también hacen sus pinitos, y bajo el lema de España es mi castigo, se fotografían con Junqueras, portan esteladas, o, entre sus logros activistas tapan las granadas de las calles de nuestra ciudad para silenciar los símbolos propios de la historia de Granada (Camino Nuevo de San Nicolás, Cuesta de María de la Miel…). Es una buena muestra del principio de silenciación de Goebbels, como lo es también que en el programa de Nación Andaluza se recoja la supresión de la granada del escudo nacional para eliminar cualquier resquicio de nuestra identidad histórica. Es la hora del neo fascismo progre…