Odisea galáctica

No sabía yo la odisea futurista que viviría la semana pasada, sólo porque tuve la rarísima ocurrencia de ir a Madrid en tren. Emocionante, digna de los elegidos en probar los avances de la tecnología más puntera.

La estación de ferrocarril más minimalista y moderna de España me esperaba casualmente en la Avenida de Andaluces de Granada. Será por el nombre -no se si puesto adrede-, pero allí no encontré señal alguna de la "Andalucía imparable" inventada por y para Sevilla, en realidad no había ni estación, sólo un edificio de infraestructuras de Adif, según rezaba su luminoso verde.

En la infraestructura decimonónica, una voz por megafonía indicaba a los viajeros del siglo XXI qué autobús debían tomar de los de la puerta. Eso sí, el conductor del bus galáctico hablaba a los pasajeros en inglés. ¡Qué emoción tanta modernidad!

Pero la modernidad no quedaba ahí. Tras una hora, el bus paró en Loja, pero no para obsequiarnos con roscos, sino para que otros ilusos viajeros se unieran al carro del futuro, a la última odisea española, mientras el conductor les apremiaba porque llegábamos tarde al centro de la galaxia.

Tras 20 minutos llegábamos al mismísimo centro del universo, el lugar más codiciado por quien tenga la feliz idea de ir a la city. Pero ¿para qué ir a Madrid cuando la auténtica city está en pleno campo antequerano? En esta metrópolis por fin los viajeros disfrutan las comodidades del futuro con las que Renfe y nuestros políticos llevan agasajando a los viajeros de Granada desde hace más de 900 días.

El periplo mereció la pena… Tras una larguísima cola a varios grados bajo cero entre olivos, en la cinta de RX nos recibía una predicadora ferroviaria a grito limpio, dando órdenes sobre la dificilísima ciencia de depositar allí los objetos. Pero gracias a la vociferante señora se nos hizo más liviana la cola. ¡Qué técnicas más modernas!

Tras tanto derroche de tecnología puntera, llegamos por los pelos al AVE, y con él la modernidad desapareció. Lleva 25 años en Sevilla y 10 en Málaga y Córdoba, cuando llegue a Granada estará obsoleto…

Qué suerte tenemos los granadinos con nuestros políticos, tan unidos desde hace décadas para traernos esta última tecnología que ya disfrutamos. Desde luego que la última… Y en Sevilla, encantados con nuestra odisea ferroviaria galáctica, mientras menos tengamos en Granada, menos les disputaremos su protagonismo absoluto y excluyente en su Andalucía. Hay que irse si es que queremos entrar en el siglo XXI en el que los señoritos allende el Guadalquivir viven desde hace cuanto menos 25 años.