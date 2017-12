Si la UGR ha colaborado para que el SAT luzca sus banderas independentistas andaluzas en las Facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias de la Educación, bajo el lema de Pensar Andalucía, pareciera tomar partido por posiciones nacionalistas extremas en vez de mantener su estatus institucional independiente ideológicamente.

El programa de estas III Jornadas recién celebradas por el 40 aniversario del de-pronto-famoso 4-12-1977, no tiene desperdicio. Va desde un análisis de Andalucía: una nación incómoda. Repensando las ciencias sociales desde nuestro Sur", al Derecho a decidir, pluralismo nacional-popular y estrategias para la construcción de soberanías. Pero el resto de las Jornadas nacional-populistas andalucistas no se queda corto. Ahí quedan Hacia un feminismo andaluz, saberes contra-hegemónicos, territorio y prácticas feministas, o Pensar políticamente Andalucía… No sé si llorar o reír, pero cierto es que se ha financiado y colaborado desde el organismo público más relevante de la ciudad en dar pábulo a semejante remix ideológico nacionalista populachero.

Y como también ha llegado el momento de pensar Granada, queremos que la UGR también colabore en las jornadas que se organicen, no sobre saberes contra hegemónicos o incomodidades de la inventada nación andaluza, sino sobre el derecho a decidir. Porque si los nacional-populistas del SAT quieren una Andalucía independiente (¿de España?), en Granada y su Región también queremos decidir sobre permanecer o no en esta CA que nada nos ha dado, o en el Estado federal andaluz. Y también queremos que la UGR se implique en nuestras reivindicaciones territoriales, bastante más legítimas históricamente que las de ciencia-ficción del SAT-populismo independentista.

Ha llegado el momento de pensar Granada, hasta ahora muy pocos lo han hecho (más pendientes de sus sillones que de defender a nuestra postergada región), de pensar en un autogobierno independiente de Andalucía, dentro del respeto a España y a la Constitución. Y no sólo hay que pensar Granada, sino habilitar soluciones distintas para nuestra tierra, relegada durante los 40 años que lleva en Andalucía.

Rectificar es de sabios, y tras el equivocado experimento autonómico-pucherazo andaluz, es hora de cambiar el rumbo de nuestros destinos, que llevan 6 siglos por derroteros distintos de los de Andalucía, con gran esplendor y prestigio cultural, económico, administrativo, judicial, militar e institucional. Es la hora de una nueva Granada, protagonista de su propia Historia. Esperemos que la UGR también piense en ello y en ella…