Referéndum en Europa

Hay quien dice que España no es un país genuinamente democrático porque no permite la celebración de un referéndum para la independencia de Cataluña. Si eso es así, habría que predicarlo, con más motivo, de Alemania o de Italia. En Alemania, ante la solicitud de un ciudadano bávaro, el Tribunal Constitucional ha establecido, hace sólo unos meses, que la soberanía reside en la nación alemana y sus Länder no son "dueños de la Constitución", esto es, no pueden decidir la independencia al margen del conjunto de Alemania. En Italia, la región del Véneto aprobó una ley para la convocatoria de una consulta sobre la independencia. En 2015, la Corte Constitucional ha anulado esa ley. Considera que la indivisibilidad de Italia es un principio constitucional irreformable. Por tanto, no sólo rechaza la convocatoria de ese referéndum sino que ni siquiera puede reformarse la Constitución para hacerlo posible.

Frente a estos dos ejemplos, se suele mencionar el caso de Reino Unido donde se celebró un referéndum para la independencia de Escocia en 2014. Sin embargo, lo que no se dice es que el modelo constitucional de Reino Unido es completamente distinto al de Alemania, Italia o España. Más allá de la inexistencia de Constitución escrita, la soberanía reside en el Parlamento del Reino Unido. Por tanto, el Parlamento puede adoptar cualquier decisión de manera soberana, sin ningún límite constitucional y sin necesidad de modificar nada; basta el acuerdo político.

En España, el Tribunal Constitucional ha reiterado que no puede convocarse un referéndum de independencia. Hace sólo unos meses indicaba que no era suficiente un acuerdo político porque los actores políticos no podían actuar en contra del principio de "unidad" que, en la actualidad, recoge el artículo 2 de la Constitución. Sin embargo, al menos desde 2014, el Tribunal español, a diferencia del alemán o el italiano, ofrece una salida a este conflicto. Cualquier contenido de la Constitución puede ser reformado pues en España no existe una "democracia militante". Por tanto, se puede ejercer el derecho de secesión y convocar un referéndum de independencia pero previamente hay que reformar la Constitución.

Tanto el gobierno como el parlamento de Cataluña pueden iniciar el procedimiento de reforma constitucional. Sin embargo, nunca lo han planteado. Es verdad que seguramente esa propuesta sería rechazada pero podría servir para trasladar la cuestión al órgano constitucional que procede e iniciar un debate político institucionalizado que permitiera abrir rendijas para la solución del conflicto.