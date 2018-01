Turnismo en el Ayuntamiento

Emucesa llevará a los tribunales a cinco empleados ligados al Partido Popular que jamás aparecieron por la oficina y a los dos concejales que apoyaron su contratación según los informes realizados por la propia empresa. Lógico, puesto que, de ser cierto, constituiría un uso indebido de fondos públicos y, quizá, una peculiarísima fórmula de financiación del partido. La inquietud surge cuando sabemos que el caso ya ha sido denunciado a la Fiscalía por la concejal de Podemos Marta Gutiérrez. Y aumenta cuando otro concejal, Francisco Puentedura, de IU, afirma que el actual equipo de Gobierno "mantiene la red clientelar del PP y crea una nueva", del propio PSOE, lo cual añade un gasto anual al Ayuntamiento de millón y medio de euros. Que gente contratada a dedazo por el PP mantiene su puesto de trabajo es indudable: ellos, y muchos periodistas, conocen su identidad. E indudable es también que el PSOE está incorporando a personas con sueldos milenarios, como el nuevo jefe de la asesoría jurídica, cuyo nombre y primer apellido compuesto coincide con el de un antiguo consejero de la Junta que también fue concejal. Esto es, que estamos perpetuando el turnismo, una suerte de sagasta-canovismo al cuadrado.

A caballo entre los siglos XIX y XX, dos partidos, el conservador y el liberal, se alternaban, en ocasiones de manera pactada, en el Gobierno de la nación y de los propios ayuntamientos. Ambas organizaciones funcionaban como gigantescas empresas de colocación: cuando una de ellas ganaba, sus partidarios sustituían en la Administración a los de la perdedora. Apareció así la figura del cesante, del señor, entonces las señoras no contaban, que esperaba paciente para volver a su trabajo "cual vuelve la cigüeña al campanario", por decirlo a la decimonónica manera. Ahora no. Ahora se mantiene el turnismo pero se han suprimido las cesantías: los puestos se doblan. La costumbre es que el partido que gana las elecciones mantenga a los contratados por el que las pierde y las plantillas se multipliquen hasta hacer insostenible el gasto en personal de las instituciones. Cuenca, que tanto presumió de transparencia en el inicio de su mandato, debe desmentir con datos a Puentedura. En caso contrario algunos malpensados podrían entender que un carnet vale más que toda una carrera profesional y que asistimos a una política de contratación enloquecida y tenebrosa que habrán de pagar con sus impuestos todos los ciudadanos. Intervenga o no Hacienda. Que a este paso intervendrá. ¡Seguro!