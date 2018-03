La lotería del arqueológico

La semana pasada el consejero de cultura anunciaba que la Junta invertirá 12 millones de euros en el Museo Arqueológico… ¡¡de Huelva!! Uuuuy, otra vez se nos ha escapado el gordo de una inversión cultural para Granada.

Las inversiones públicas no deberían ser una lotería, incluso al revés, podría ser como en el Reino Unido donde parte de las beneficios de las loterías del estado se dedican a proyectos culturales.

Desde hace lustros los gobiernos andaluz y español han invertido en el desarrollo museístico de otras ciudades como Málaga, y esto no tiene nada que ver con el azar, como tampoco tiene que ver con el destino el que aquí llevemos casi 3 años sin conexión ferroviaria y en la Costa del Sol tengan infraestructuras de primer nivel desde hace años.

Me alegro por las personas de Málaga que aprovechan estas inversiones, aunque no me gusta el modelo de ciudad turística donde los alquileres vacacionales expulsan a la población local. Y aprovecho también para señalar que no comparto que el Ayuntamiento de PP (y Cs) promueva una cultura exclusiva para el turismo y las élites locales, pretendiendo cerrar La Invisible, que es un centro de gestión ciudadana con una programación de actividades que ya querrían algunos espacios culturales institucionales.

Y también me alegro por quienes viven en Huelva y van a aprovechar el museo que habilitarán en el antiguo edificio del Banco de España. Pero claro, hay que recordarle al consejero de Cultura y al ministro del ramo, que el museo arqueológico de Granada está cerrado por reformas desde hace 8 años, con una inversión para su rehabilitación de sólo 270.000 euros, casi 50 veces menos que en Huelva, siendo un edificio mucho más antiguo y mucho más necesitado de reformas.

Además, en Granada a alguien se le ocurrió la feliz idea de que nuestro antiguo Banco de España, en lugar de ser un espacio cultural o un museo como en Huelva, fuera la sede de la fiscalía del TSJA, a pesar de que el diseño interior del edificio dificulte las nuevas funciones asignadas y suponga que algunas salas estén infrautilizadas.

Es necesario rediseñar el mapa de museos de Granada y al mismo tiempo es clave acabar con la dispersión de las sedes judiciales reubicándolas en el área de la Caleta para evitar desplazamientos y para revitalizar esta zona de la ciudad. Si los consejeros de Huelva (como el de cultura) pretenden priorizar el eje Sevilla-Málaga o sus ciudades de origen, en Granada tendremos que exigir de manera contundente una planificación equitativa de las inversiones, o seguiremos esperando a una lotería que llega con cuentagotas.