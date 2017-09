Susanita y pedrista

Agosto es, en lo informativo, el mes más loco del calendario, un tiempo de noticias peregrinas e hilarantes. Abres el periódico y adviertes que la Guardia Civil ha detenido al presunto autor de un incendio en posesión de un mechero y quince cerillas. La primera conclusión es que a la Benemérita se le ha olvidado comunicar la marca del paquete de tabaco que llevaba. La segunda, que este señor merece cárcel por roñoso. Cambias de página y descubres que, en Cádiz, un líder histórico del ecologismo pasa lo noche en el cuartelillo después de que le descubran 45 gramos de cocaína debajo del asiento del choche justo cuando iba, o volvía, de una concentración en favor de la apertura de los caminos forestales, y no podía ignorar que el monte estaría plagado de agentes del orden. Más que prisión, merece manicomio. O que alguien averigüe quién le tendió la celada. Miras el periódico del día siguiente, lees que el Metro, ese "tranvía en pena" en palabras de Pablo Alcázar, se inaugurará en los primeros días de septiembre. ¡Te partes! Y recuerdas que Carlos Rojas dijo a finales de 2015, en plena campaña electoral, que el AVE llegaría a Granada en unas semanas… han pasado más de setenta, pero, como el diputado del PP no precisó cuántas, aún no se le ha caído la cara de vergüenza. Piensas que el calor está derritiendo los sesos y que el despropósito es insuperable. Pero no. Entonces llega José Entrena, presidente de la Diputación y candidato a la secretaría provincial del PSOE, y larga que es Susanista en Andalucía y de Pedro Sánchez en España. Anda, y del Granada cuando juega en casa. Y del Barça y del Madrid. Y de Platón y de Aristóteles. Y de Granada laica y de la Virgen de las Angustias… será íntimo de César Girón. Pero la ecuación es imposible. Díaz y Sánchez no es que ostenten diferentes sensibilidades, es que parecen de distintos partidos. El líder nacional conoce que si la presidenta andaluza conserva su imperio le organizará otro atentado más pronto que temprano. La supervivencia política de uno implica la agonía de la otra.

Si Entrena gana, y acapara la presidencia de la Diputación y la secretaría general del PSOE, se convertirá en el hombre más poderoso de la provincia. Para eso, este maestro de escuela discreto y amable tendrá que vencer a Noel López, poseedor de una ambición sin límite, de un grado medio de electricidad, de estudios de Educación Social en la UGR (el currículo no especifica si los acabó) y de la alcaldía de Maracena. Éste, al menos, no engaña: Noel es de Noel. El otro candidato es José María Rueda, secretario de la capital, funcionario, rockero y del Atleti, o sea, acostumbrado a sufrir. Es sanchista, el más situado a la izquierda, plantea que la organización debe recuperar la alianza con los movimientos sociales y declara cosas como ésta: "Mucha gente estaba en el PSOE hace años y ahora está en las mareas criticándonos". Lo trataremos a la vuelta. Agosto ha acabado. Tomo un mes de libertad condicional. Marcho a recoger el oro en virutas del verano. Con el alma septembrina y esa vocación que siempre tuve de coleccionista de otoños.