Turno para Telesfora

Los datos son tercos. Uno: Manuel Lorente, el que fuera gerente de Urbanismo, compró tres pisos por valor de 700.000 euros al promotor Roberto García Arrabal, con quien tanto trataba. Dos: uno de sus hijos fue controller financiero de la Corporación García Arrabal y poseía, además, el 7% de la sociedad ubicada en el Campus de la Salud y dedicada a la explotación de pistas de pádel (mira, el deporte que tanto le gusta a Aznar). Tres: la esposa de Lorente, registradora de la propiedad, inscribió la compraventa de esa parcela. Cuatro: un segundo hijo de Lorente es socio de una de las empresas del sobrementado promotor, en la que otra hija figura como avalista. Cinco: un hijo de la concejala Telesfora Ruiz, responsable del área de Medio Ambiente, encargada de las licencias municipales y miembro de la Junta de Gobierno Local, aparece ahora como administrador de la sociedad Campus Fútbol S.L., vinculada también a Arrabal. Seis: el TSJA ha declarado nula la ordenanza que creó el PP y que permitió legalizar la instalación de una discoteca promovida por Arrabal en lo que era una zona verde de El Serrallo. Y sigue.

¿Presunción de inocencia? Toda. Pero este alud de información evidencia que Lorente, haya vulnerado o no la ley de incompatibilidades, tendría problemas para distinguir si se encontraba en casa o en el despacho de las Hermanitas de los Pobres cada vez que tomaba una decisión en relación con as empresas de Arrabal. Y no menos evidente es que, como nos muestran los correos cruzados con la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, el empresario ahora refugiado en Marina Yatch Park, la compañía de reparación, mantenimiento, compra, venta y alquiler de barcos en el Puerto de Motril, disfrutaba mucho la cercanía de los altos cargos técnicos y políticos municipales y confiaba ciegamente en la educación de sus hijos. Aunque, para no faltar a la verdad, hay que recordar que no discriminaba por color ideológico y también mantenía relaciones estrechas con algún alto cargo socialista.

P.D: Asegura el abogado de Lorente que su hijo, el controller, "es una persona muy preparada y es normal que haya sido contratada por las empresas de García Arrabal". Tan normal como que los hijos de los otros, para los que "la crisis se ha convertido en una oportunidad", tengan que emigrar a Londres, Berlín o Pernambuco. Será que los han preparado peor. O que el talento se hereda.