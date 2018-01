Esto no es una carta a los Reyes Magos

En 2017 se produjo un hito clave para la historia de Granada: ha sido la primera vez que un gobierno autonómico ha rectificado una actuación estratégica cediendo a la movilización de la sociedad civil. Como ustedes imaginarán me estoy refiriendo a la fusión hospitalaria cuyos efectos llevamos sufriendo 18 meses, con especial intensidad en momentos como el actual en con las urgencias colapsadas demasiadas veces. Lo ocurrido los últimos días y los problemas que enfrentamos desde julio de 2016 (incluyendo un incremento inadmisible de los tiempos de espera) han sido más que suficientes para demostrar que en Granada teníamos razón frente a los recortes y el diseño negligente por parte de quienes deberían velar por nuestra sanidad pública.

Está claro que una de las primeras demandas ciudadanas para 2018 será que la desfusión se haga bien y rápido, pero que nadie se equivoque, esto no forma parte de una carta a los Reyes Magos, muy al contrario es una exigencia ciudadana que el gobierno andaluz está obligado a cumplir, pues hace mucho tiempo que las gentes de Granada nos dimos cuenta de que aquí no nos van a regalar nada, ni siquiera por Navidad. Incluso cuando nos toca alguna inversión siempre hay múltiples retrasos y lo que no puede faltar en nuestra cruz: un pero con sus tijeras. El ejemplo de la inauguración del nuevo hospital del PTS es paradigmático, después de años de obras, la apertura de esta moderna infraestructura incluía el pero de la fusión y metía la tijera a un servicio público tan importante como la sanidad.

Otra demanda clave para 2018 es la del ferrocarril. Parece que por fin en el PP han escuchado a las mayorías de Granada y empiezan a hablar de soterramiento cuando antes se negaban en redondo. También aceleran las obras del AVE, aunque con un pero, la vía lleva cortada más de 1.000 días a pesar de que si quisieran mañana mismo podría haber trenes ALTARIA circulando. Y aquí también van a meter la tijera, tanto eliminando trenes convencionales con precios asumibles como acabando con los servicios auxiliares que todavía quedan en nuestra ciudad.

Hay muchas más, pero hay una demanda que destaco y es la del empleo. Quizás haya brotes verdes en el horizonte, sin embargo el pero es el incremento alarmante de la precariedad y el recorte es en los salarios que están muy lejos de alcanzar lo que suponían para nuestra economía en 2008. A ver si por fin este año nuestros gobiernos dejan los peros y las tijeras para las cruces de Mayo.