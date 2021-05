Polémica en la elección del director del Parque de las Ciencias: presentan alegaciones al concurso público

El proceso de selección para la dirección del Parque de las Ciencias ha levantado polvareda. Dos candidatos han presentado alegaciones a la Comisión de Calificación por estimar que la baremación no se ha ajustado a las bases del concurso público y no se han computado sus méritos. Son la actual directora en funciones del museo científico, Cristina González, y el exjefe de Conservación del Parque Natural de Sierra, Ignacio Henares.

"Yo tenía un proyecto estratégico ambicioso y no deja de ser curioso, sin caer en el provincianismo, que no se haya estimado que ningún granadino ni andaluz reúne los méritos", ha asegurado a este periódico Ignacio Henares, que tiene de plazo hasta el viernes para presentar las segundas alegaciones, tras lo que se pasaría a la entrevista con la presentación del plan de actuación personal que está valorada en hasta 15 puntos.

En este sentido, Henares estima que no se han tenido en cuenta sus 20 años de experiencia en puestos directivos en la Junta, al igual que Cristina González, casi dos décadas en el equipo directivo del parque y dos como máxima responsable, aunque la Comisión de Calificación en la que ha participado el exdirector del Parque, Ernesto Páramo, no los ha considerado como tareas de alta dirección y exige al menos tres años. "Dicen que no reúno los requisitos porque hay que tener experiencia en un museo científico, pero eso es algo que no se recogía en las bases aunque se ha aplicado en cambio en el proceso de selección y además no lo cumplen algunos de los candidatos que han pasado la primera criba", ha señalado Henares.

Además, tras presentar las alegaciones, no se cumplieron los tres días de plazo para contestar y, finalmente el martes, tras la publicación de las listas, llegó la contestación y ahora, tras las segundas alegaciones, cabe un recurso administrativo o contencioso.

El paleontólogo Luis Alcalá, investigador del CSIC y director gerente del complejo Dinópolis de Teruel, ha tenido una puntuación total de 8,81, según se recoge en el Portal de Transparencia del Parque. El resto de los seleccionados para la criba final son Jesús Charco (puntuación de (4,8), director de la ONG Centro de Investigaciones Ambientales del Mediterráneo y coordinador en el marco del proyecto 'Conservation wild plants and habitats for people in the South and East Mediterranean'; Domingo Escutia (2,57) , coordinador del proyecto Esero del Parque de las Ciencias, aunque no pertenece al equipo de dirección; y Mariano Salvador Carrillo (2,00), periodista y director gerente de la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, un proyecto igual al que lideró Cristina González en Parque de las Ciencias del Conocimiento, aunque en su caso no se le ha computado.

Luis Alcalá el gran favorito en este momento a la espera de que se resuelvan las alegaciones y de la entrevista y la presentación del plan estratégico, que tiene una puntuación máxima de 15 puntos.