Ciudadanos denuncia la votación de niños de 10 años en los Presupuestos participativos de Armilla

La concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Armilla, Ana Belén Machado, ha criticado este lunes la “manipulación” de los presupuestos participativos de la localidad, “que podría haber sido útil para la sociedad y que sin embargo se ha convertido en una nueva táctica electoralista del PSOE y Podemos" del municipio metropolitano. La representante del partido ha explicado que mediante esta participación ciudadana se pretende facilitar la posibilidad de proponer y decidir en qué se emplea hasta un millón de euros de los recursos públicos. “El desencuentro surge cuando conocemos que se han llevado las urnas para votar hasta los colegios del municipio para que participen los menores de quinto y sexto de Primaria, niños y niñas de 10 y 11 años, incumpliendo su propio reglamento municipal en el que entre los requisitos encontramos los siguientes: presentar el DNI, tener cumplidos los 12 años y estar empadronados en Armilla”.

Además, la formación naranja asegura que "no se ha avisado previamente a los padres y madres de los alumnos", al tiempo que señala que en estos centro hay alumnos empadronados de otros municipios.

“Pues bien, aparte de que han entrado en los colegios para que voten los niños y niñas de 10 años bajando unilateralmente la franja en dos años, no han avisado previamente a los padres y madres de los alumnos. ¿Cuántos niños y niñas llevan al cole su DNI? Y díganme, ¿les parece a ustedes que los niños y niñas de diez u once años saben lo que son los presupuestos municipales? Para colmo, han entrado en los institutos de nuestro municipio para que participen los y las alumnas de los centros, incumpliendo su reglamento nuevamente, porque en ambos institutos hay alumnos empadronados en otros municipios. La alcaldesa dice que han dejado que voten los chiquillos para no quitarles la ilusión y han puesto esas papeletas aparte. Los chavales consultados dicen que les dijeron que sus papeletas iban a servir para desempatar, ¿mentira piadosa? ¿manipulación? ¿Qué versión creemos?”, ha continuado.

La edil de Ciudadanos ha lamentado que la regidora “esté usando a los menores casualmente en un año electoral, pues en ninguno de los dos anteriores han decidido sacar la urna a la calle”. “Es evidente que cuantas más personas participen, mayor será el muestreo de opiniones. Y, puede ser hasta lógico para buscar la mayor diversidad de opinión posible. Pero cuando se juega con los menores ya la cosa cambia. Los niños y niñas de 10 y 11 años no deberían haber participado, no estaba recogido en el proceso y además la mayoría no cuenta con la madurez suficiente para la compresión del proceso en el que han participado. Los padres no sabían que sus hijos e hijas iban a votar, han sido informados a posteriori, y en los grupos de padres y madres. La decisión de si la urna entra al centro para que participen los niños y niñas debe decidirse en un Consejo Escolar en el que participan los diferentes representantes de la comunidad educativa. Las AMPAS no ha decidido que se bajase la franja de edad para que pudiesen participar los menores de 12 años”, ha insistido.

La alcaldesa, según una nota remitida por Ciudadanos, asegura que realizó este acto para " no quitarles la ilusión" a los alumnos y que dichas papeletas se colocaron aparte. Sin embargo, la formación naranja asegura que a los alumnos que ellos han consultado se les dijo que sus votos servirían para desempatar.