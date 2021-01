Clientes con las copas llenas, otros sin consumir y sin la mascarilla puesta, mesas sin el mínimo de distancia de seguridad, consumo de bebidas en la barra y de pie... Y con el reloj marcando las seis de la tarde, hora en la que todos los establecimientos llamados no esenciales ya deben tener sus puertas cerradas. Todo esto se encontró la tarde de este viernes la Policía Local de Ogíjares en un bar de la localidad, un establecimiento que, según confirmaron fuentes policiales a Granada Hoy, fue clausurado y en el que se realizaron media docena de propuestas para sanción.

La situación del coronavirus cada vez es más crítica. La provincia notificó este viernes a Sanidad 901 casos de coronavirus, justo una jornada antes de que otros 22 municipios entraran en el ya famoso listado de localidades granadinas con confinamiento perimetral por rebasar los 500 casos por cada 100.000 habitantes, entre los cuales, precisamente, también se encuentra Ogíjares.

Esta localidad, que a nivel de contagios no está para tirar cohetes, lleva varios días cerrada perimetralmente pero manteniendo la actividad no esencial abierta. Sin embargo, pese a la crudeza de la pandemia, los agentes de la Policía Local tuvieron que emplearse a fondo tras recibir varios avisos de que un bar cercano al centro de salud no habría estado cumpliendo con las respectivas medidas de seguridad durante los últimos días. Todo ello además de haber recibido quejas de vecinos que denunciaban que los clientes salían a fumar a la puerta, ocupando toda la acera e impidiendo el paso de los viandantes.

Ante ello, desde la Jefatura de la Policía Local se organizó un operativo para el que se contó con el refuerzo de la Guardia Civil, el cual fue desplegado a la tarde de este viernes. Tras comprobar que cumplidas las seis de la tarde el establecimiento hostelero continuaba abierto, los agentes entraron en el local y comprobaron cómo aún había ocho clientes dentro, varios de ellos consumiendo alcohol con las copas llenas, lo que ya hacía entrever que la intención no era cerrar a la hora establecida.

Pese a que se cumplía el máximo de aforo permitido, los agentes comprobaron que las mesas no cumplían con la distancia de seguridad, así como tampoco lo hacían los clientes. Y es que, pese a que se establece que no se puede consumir de pie, ni tampoco en la barra, se estaban llevando a cabo ambas acciones. Asimismo, los agentes comprobaron además que había en el interior cuatro clientes, que no estaban consumiendo, sin llevar puesta la mascarilla obligatoria.

Tal y como pudo saber este diario, la Policía Local, que clausuró el local, elevó así al menos cinco propuestas de sanción, cuatro de ellas a los que no llevaban mascarilla, mientras que al dueño del establecimiento se le ha denunciado por consumo en barra, consumo de clientes si estar en mesas y sin respetar la distancia de seguridad entre ellos, al encontrarse juntos en torno a una zona recreativa, concretamente un futbolín.