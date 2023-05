Denuncian una agresión a un conductor de ambulancia en Armilla

El sindicato UGT ha denunciado una nueva agresión a un profesional sanitario este sábado a mediodía cuando el conductor de una ambulancia recibió varios puñetazos en el Centro de Salud de Armilla. El incidente se produjo cuando al tramitar la admisión de un paciente, y tras varias agresiones verbales, "el propio paciente accedió al interior del mostrador donde el trabajador se encontraba, lo arrinconó y le propinó varios puñetazos", explica UGT en una nota de prensa.

En la misma comunicación, el sindicato explica que el trabajador afectado ya ha interpuesto la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil. Está previsto que el próximo jueves, 25 de mayo, a las 11:00 horas, en la entrada del Centro de Salud de Armilla, se celebre una concentración de la Junta de Personal del Distrito Sanitario Granada-Metropolitano "en repulsa a esta nueva agresión".

Ante esta nuevo suceso, el sector de sanidad de UGT-Servicios públicos de Granada, y "tras mostrar su apoyo al trabajador afectado", ha reclamado a la administración sanitaria "medidas más efectivas y contundentes que protejan al personal sanitario, al mismo tiempo que anima a los y las profesionales a denunciar cualquier acto de violencia por parte de usuarios".

Desde UGT se recuerda que una agresión no denunciada es un delito no conocido y por lo tanto, es un delito que no existe. "Cuando los y las profesionales no denuncian, las agresiones quedan escondidas y sus responsables impunes, propiciando la reincidencia. Además, señalan desde el Sindicato, las denuncias son una valiosa información para las autoridades policiales y sanitarias, pues sin ellas difícilmente se puedan implementar estrategias de prevención para evitar futuros ataques de esta índole", añade UGT.

Paralelamente a las denuncias, el sindicato sostiene que la administración sanitaria debería intensificar las campañas y actuaciones destinadas a concienciar y evitar este tipo de violencia para proteger la salud del personal, que es un derecho fundamental en el trabajo. En esta línea, se insiste en que las agresiones conllevan consecuencias graves sobre la persona trabajadora, con un impacto de eficiencia y efectividad en los sistemas de salud, afectando negativamente a la calidad de la asistencia que se presta.

Una vez conocidos los hechos, el Ayuntamiento ha emitido un comunicado mostrando su "absoluto rechazo y condena de forma enérgica la agresión" y ha mostrado su apoyo a la concentración que esta mañana ha tenido lugar a la entrada del Centro de Salud de la localidad a favor del trabajador agredido.