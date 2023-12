La Diputación de Granada comenzará las obras del nuevo campo de césped después de Navidad

Las obras para plantar y renovar las instalaciones del campo del velódromo de la Ciudad Deportiva de la Diputación de Granada en Armilla se iniciarán después de Navidad, según ha podido confirmar este periódico de fuentes de la institución. La duración de las actuaciones rondará los tres meses y se dividirá en dos fases, una para lo que es el nuevo drenaje y superficie vegetal del campo, y otra el arreglo de los vestuarios para poder acoger partidos de alta competición de diferentes deportes. Tal y como anunció el presidente del organismo provincial en los primeros cien días de mandato, Francis Rodríguez, la pretensión es que antes de que acabe la temporada el recinto pueda acoger partidos oficiales del Granada femenino, de Primera División, y del Recreativo, de Primera Federativa.

El contrato en cuestión para las "obras para la mejora de drenaje, riego y caja de enraizamiento de campo de césped natural, en Ciudad Deportiva de Armilla" fue formalizado el pasado 27 de noviembre, y adjudicado a la empresa CYR Genil SL, radicada en el municipio de Cenes de la Vega. El importe de la adjudicación de 407.864,45 euros. Las obras podrían haberse iniciado en estas semanas, sin embargo la programación de actividades por el Puente de Diciembre y la Navidad que hay en la instalación han hecho al organismo provincial pedir a la empresa contratada que inicie los trabajos después de las fiestas, según fuentes de la propia Diputación.

Estas mismas han confirmado que sigue en pie la intención del actual equipo de Gobierno de la Diputación de que ya esta misma temporada puedan disputar partidos oficiales de competición tanto el Granada Recreativo, el segundo equipo del Granada CF, así como el Granada femenino, de Primera División, y que eso sí, requiere de unas condiciones específicas de iluminación del terreno de juego para las retransmisiones televisivas. También el arreglo de los vestuarios, tanto los situados bajo el pequeño graderío del campo como los adyacentes, que utilizó el Granada CF hasta el año 2015, cuando se trasladó a su actual Ciudad Deportiva en la zona Norte. Es en esta Ciudad Deportiva donde tanto el femenino como el 'Recre' juegan habitualmente sus partidos de Liga.

Esta intención de la Diputación de Granada ha levantado las quejas sobre todo de los clubes de rugby de la provincia, que temen que de esta manera se restrinja el uso del campo sólo para el Granada CF cuando este ya goza de instalaciones propias en la capital. La campaña, lanzada en redes sociales por una cuenta relacionada con las Escuelas del CD Universidad de Granada (precisamente el único club de la provincia con campo propio de rugby y además de césped natural), ha contado con numerosos apoyos como la jugadora internacional por España y campeona de la Premier inglesa, Bimba Delgado; el campeón del mundo sub 20 Álvaro Vilchez; el jugador del Rugby El Salvador, Andrea Mastouri, además de numerosos clubes a nivel nacional y de todas las categorías. También se han sumado a la campaña los clubes de la provincia como el propio Universidad, Escoriones, Veleta femenino, Bosones, y Correcaminos. En la campaña se recuerda que el arreglo del campo del velódromo de la Diputación se concibió hace más de veinte años para dar cobertura al rugby provincial. De hecho, en su pasto se han vivido los momentos más brillantes de la historia de este deporte en Granada. Fue donde se logró el ascenso por primera vez en la historia del club de la ciudad a División de Honor, la máxima categoría nacional, con el Rugby Unión Universidad Generalife, en la que jugó dos temporadas entre 1998 y 2000.

Ante esto, la Diputación de Granada ha confirmado a esta redacción que, en el momento en el que estén acabadas las obras, el uso del campo no será privativo para el Granada Club de Fútbol, sino también para los encuentros de competición de los principales equipos de rugby de la provincia, en especial Escoriones Rugby, que no cuenta con campo fijo y que en las dos últimas temporadas ha rotado por tres instalaciones diferentes: el Complejo Deportivo Núñez Blanca de la capital, el Estadio de La Juventud, propiedad de la Junta, y la misma Ciudad Deportiva Diputación, en concreto en su campo de césped artificial, el cual no está preparado con condiciones de seguridad para la práctica del rugby. A finales de noviembre se disputó en este último el derbi provincial con el Universidad de Granada, donde se vivieron momentos de peligro con muchas acciones del juego rozando las vallas de separación entre el terreno de luego y el graderío.