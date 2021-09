El Gobierno da luz verde a refinanciar el 60% de la deuda del Ayuntamiento de Otura

El Ministerio de Hacienda del Gobierno de España ha comunicado al Ayuntamiento de Otura la aprobación de un importante plan de refinanciación, elaborado por el Equipo de Gobierno, por valor del 58,46% de la enorme deuda que arrastra el Consistorio desde el año 2015, que ascendían a más de 23 millones de euros.

Así, el Ayuntamiento de Otura ha logrado refinanciar “más de 13,8 millones de euros de las deudas generadas por el gobierno municipal del Partido Popular, fruto del despilfarro, la falta de control y la deficiente gestión que nuestro municipio sufrió durante demasiados años”, en palabras del alcalde otureño, Nazario Montes.

“Con esta importante operación financiera, realizada por el actual Equipo de Gobierno, Otura recibe hoy un gran balón de oxígeno por parte del Gobierno de España, que nos permitirá tener una mejor liquidez y menos carga financiera en los próximos años”, apunta el regidor.

"Deudas heredadas"

El Ayuntamiento otureño ha refinanciado dos deudas "heredadas del PP": por un lado, 11,9 millones de euros correspondientes al Plan de Pago a Proveedores y a condenas por sentencias judiciales de corporaciones anteriores, ampliando el plazo de amortización en 15 años más (hasta 2036); y por otro, se han renegociado 1,8 millones de deuda aún pendiente con Seguridad Social, de los más de 3 millones de euros de deuda que dejó impagada la corporación anterior, que durante años no abonó los seguros sociales de la plantilla municipal.

“En ambos casos, hemos logrado un tipo de interés muy ventajoso, del 0,507%, pero no podemos perder de vista que, por culpa de estas deudas, que son el legado de los trapicheos del PP de Otura, todos los vecinos pagaremos anualmente durante los próximos 8 años más de un millón de euros, y después 831.000 euros hasta 2036, para devolver ambos préstamos, una terrible losa que sin duda lastra la gestión del Ayuntamiento de Otura”, explica Nazario Montes.

Un agujero de 23 millones de euros

El regidor recuerda que, en 2015, el actual Equipo de Gobierno (del PSOE) se encontró "un agujero en las arcas municipales" de más de 23 millones de euros “fruto de la impresentable gestión realizada por el Equipo de Gobierno anterior, que nos hizo enfrentarnos no solo a una deuda descomunal, sino también a unos tipos de interés y plazos de amortización que hacían prácticamente imposible la supervivencia económica del municipio”.

Tras la refinanciación de la deuda acometida ahora, el Ayuntamiento ha mejorado las condiciones del 58,46% de ese agujero de 23 millones de euros, “ya que estas dos nuevas operaciones se suman a la que llevamos a cabo en 2019, a través del Fondo de Financiación a Entidades Locales del Ministerio de Hacienda, que nos permitió refinanciar 9,7 millones de euros, procedentes del Plan de Pago a Proveedores, a un tipo de interés del 0,507% y plazo de amortización de 10 años, (frente al 5,939% que se venía pagando)”, recuerda Montes.

Esta operación va a suponer para las arcas municipales "un ahorro de intereses por valor de 5,4 millones de euros, es decir, un ahorro en término medio de 782,66 euros/ habitante, y además no implica de ninguna manera un aumento del esfuerzo fiscal de los vecinos, pues no exige subidas de impuestos ni recortes de servicios, gracias a que, desde finales de 2015, el Ayuntamiento viene cumpliendo sus obligaciones presupuestarias y de rendición de cuentas", según el Consistorio.

El alcalde de Otura se muestra muy satisfecho por esta gestión económica, que califica de “cirugía de precisión para un paciente, el Ayuntamiento de Otura, que aún se encuentra en la UCI debido a la ineptitud y a la absoluta falta de escrúpulos del Partido Popular, que ha condenado a toda una generación de otureños a pagar con su dinero las consecuencias de una nefasta gestión”.

“Estas medidas nos permitirán continuar avanzando en el saneamiento de las finanzas municipales, sin subir impuestos, sin recortar los servicios básicos para los ciudadanos y sin descuidar nuestra política de inversiones. Sin embargo, no hubiéramos podido acogernos a ellas si el Ayuntamiento no tuviese sus cuentas al día, no respetara las reglas fiscales y no hubiera cumplido con sus obligaciones de rendición de cuentas, algo que es fruto de la gestión de este Equipo de Gobierno”, concluye Montes.