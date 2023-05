Hallan muertos a una mujer embarazada y a un niño de 3 años en una casa en Las Gabias

Una mujer que estaba embarazada y su hijo de tres años han sido hallados muertos este sábado en una vivienda unifamiliar de la Urbanización de Los Chopos, en el término municipal de Las Gabias, en el Área Metropolitana de Granada.

Según las primeras informaciones, un hombre, al parecer la pareja de la víctima, avisó en torno a las 9:15 horas a los servicios de emergencia del 112 en Baleares de que se estaba produciendo un robo en su vivienda en Granada, en la calle Arache de esta zona del municipio gabirro. Al parecer, el alertante no se encontraba en casa por un viaje de trabajo.

La llamada fue transferida hasta el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, que movilizó a efectivos policiales y sanitarios. Fueron los Bomberos de Granada, al llegar a la puerta principal de la vivienda, quienes localizaron los cuerpos sin vida de ambas personas.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para tratar de averiguar las causas de este extraño suceso que ha conmocionado a la localidad de Las Gabias, y se ha activado el protocolo judicial. La urbanización de Los Chopos es una zona tranquila, principalmente de viviendas unifamiliares y chalets, situada entre Las Gabias y Churriana de la Vega.

Un suceso "extraño"

La alcaldesa de Las Gabias, María Merinda Sábada, se ha referido, en declaraciones a Efe, a las "extrañas" circunstancias del suceso, teniendo en cuenta que habría sido la pareja de la víctima, que se encontraría fuera por motivos laborales, quien alertó de un supuesto allanamiento de su vivienda con la llamada al 112 de Islas Baleares.

No obstante, tras acudir en un primer momento la Policía Local, los agentes no encontraron inicialmente nada "raro", ningún signo de un posible robo ni de forzamiento en el perímetro de la finca, aunque al parecer sí era visible la presencia de sangre en el inmueble desde una de las ventanas, ha detallado la regidora. Al acceder a la vivienda, según ha informado a Efe fuentes cercanas a la investigación, en el lugar donde fueron hallados los cadáveres de la mujer embarazada y de su hijo había sangre, además de humo, aunque se desconoce el origen concreto de este último. La alcaldesa, que ha pedido prudencia sobre este suceso a la espera de que avance la investigación, también ha precisado que en su llamada al 112 la pareja de la víctima advirtió de que alguien había intentado acceder a la vivienda y que, posteriormente, ya no lograba comunicarse por teléfono con su mujer.

Por su parte, una vecina de la urbanización Los Chopos, donde hay chalés unifamiliares con parcela, ha señalado a Efe que no han sido conscientes de lo ocurrido hasta que se han percatado de la presencia de numerosos efectivos de la Policía Local, la Guardia Civil, de sanitarios y bomberos. Los agentes han preguntado a los vecinos de la zona y han visionado las cámaras de seguridad con las que cuentan algunos de los inmuebles del entorno, ha indicado esta vecina, que ha añadido que la misma casa donde han sido encontrados los cadáveres ya sufrió hace tiempo el incendio de unos pinos. "Es terrible. La mujer estaba embarazada, su marido es piloto, y era habitual verlos pasar junto al hijo por la zona", ha relatado extrañada esta vecina.