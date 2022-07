Noel López deja de ser alcalde de Maracena después de 15 años

Después de más de 15 años y cuatro legislaturas ganadas, Noel López Linares ha oficializado en un Pleno su renuncia como alcalde de la localidad para dedicarse plenamente desde este momento a su labor como parlamentario andaluz tras su elección en las últimas elecciones andaluzas y como secretario de organización del PSOE en Andalucía. En los próximos días será relevado en el cargo por la número dos de la lista socialista y concejal de Urbanismo, Contratación y Comercio, Berta Linares.

Durante su intervención en el Pleno de la tarde-noche de este martes, un emocionado Noel López se ha dirigido por última vez a los concejales de la corporación municipal, y a los vecinos presentes en la sesión plenaria que han querido mostrar su cariño en multitud al primer edil del municipio durante 15 años. López comenzaba su discurso agradeciendo “el placer de haber estado aquí durante 19 años, que me han forjado no solo como un servidor de la administración más cercana al ciudadano como es el ayuntamiento, sino también como maracenero”, aludiendo también a su anterior puesto como concejal “en la oposición” desde 2003 antes de convertirse en primer edil del municipio. López ha querido acordarse de todos sus predecesores, “con especial cariño a Julio Pérez, Manolo Álvarez y Manolo Macías de los que he aprendido mucho como político.”

El ya exalcalde de Maracena quiso tener unas palabras de “agradecimiento especial a su familia y compañeros que han hecho han hecho posible que Maracena y este proyecto tengan de socio a los maraceneros y maraceneras, con un convenio social para convertir a un pueblo en una ciudad del siglo XXI.” Un Noel López al que la política le ha “hecho humanizarme y sacarme diferentes másteres en derecho, en economía, en arquitectura, en ingeniería…”, poniendo a la política como “una fuente de energía” y que “nunca pensé que estaría 15 años y cuatro legislaturas, pero el esfuerzo y el sacrificio toman sentido cuando en 2007 me sentí el hombre más afortunado del mundo”, año en el que fue elegido primer edil por primera vez. “Cuanto más tiempo estemos aquí, más y mejor irá Maracena”, animó a una corporación que ahora continua bajo el mandato de la secretaria del PSOE de Maracena, Berta Linares.

Del mismo modo recordó a "los trabajadores del Ayuntamiento, a quienes tengo que decirles que estoy altamente agradecido por su labor y me han ayudado a realizar la gestión que nos encomendaron las urnas durante cuatro legislaturas; me voy con un valor patrimonial de Maracena de más de 80 millones de euros, tenemos un

sobresaliente". López quiso aludir al “Servicio de Ayuda a Domicilio que presta el servicio directamente por el Ayuntamiento” ya que “desde el primer día de pandemia se jugaban la vida, y nosotros teníamos que estar a la altura para protegerlas”, algo que aprovechó para mostrarse "orgulloso" y que “no les fallamos, porque ellas no nos fallaron.”

López entró en 2007 como alcalde con el proyecto del nuevo Teatro Municipal en un “pueblo con carencias y municipios mucho más avanzados como Armilla, Huétor Tájar o Atarfe y me preguntaba por qué Maracena no podía convertirse en eso.” Un espacio escénico que “ha merecido la pena la espera de 15 años y que ha terminado siendo curiosamente mi última obra de inauguración.” Por ello, quiso terminar su discurso comparando la frase de La Lupe con que “lo mío no ha sido teatro, sino un gran compromiso con los maraceneros y maraceneras”, entre los aplausos de los vecinos asistentes al Pleno de despedida a los que aludió por “haber encontrado en vosotros un hombro donde llorar, un tiempo donde reflexionar, y el poder dialogar por lo que nos une: Maracena”, concluye. No se olvidó Noel López del apoyo de "mis compañeros alcaldes de pueblos vecinos" ni de "los concejales de todas las corporaciones que han estado conmigo en este pleno.”

Noel López se marcha de Maracena cerrando una etapa “fantástica” en la que ha trabajado por Maracena y se ha sentido “valorado y querido” por los vecinos tras haber cumplido “toda la agenda política” con la que llegó al cargo hace ahora casi 16 años, como en educación con “la nueva biblioteca, el espacio joven, guarderías infantiles, el programa Maracena Educa o las becas Erasmus+ donde Maracena es referente”, infraestructuras deportivas como “el pabellón de lucja, la pista de atletismo o aumentar de 12 a 43 las modalidades deportivas”, “el Centro de Participación Activa o las dos residencias” para los mayores, o las últimas grandes edificaciones como “el nuevo Teatro o el nuevo Tanatorio.”