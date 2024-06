El PSOE exige a la Junta que solucione "la ausencia de médico" en el consultorio de Monachil

El grupo parlamentario socialista ha exigido a la Junta de Andalucía que dé solución a "la ausencia de médico" que ha indicado que está afectando el funcionamiento del consultorio del casco antiguo de Monachil tras "más de un mes sin ningún profesional por la jubilación del que había antes de lunes a viernes durante todos los días".

A las puertas del citado consultorio, la parlamentaria andaluza María Ángeles Prieto, junto a su homóloga Olga Manzano y el alcalde de Monachil, José Morales, ha señalado, según ha informado el PSOE en una nota de prensa, que la situación que está viviendo este municipio "es fruto del desmantelamiento de la sanidad pública, y especialmente de la Atención Primaria, que está llevando a cabo Moreno Bonilla y el PP desde el Gobierno andaluz".

Tras apuntar que está "más que justificado" que la localidad "cuente con médico todos los días" al contar con una población de 1.500 habitantes, la mayoría de ella envejecida, Prieto ha recriminado a la Junta "la falta de personal por los contratos precarios y el maltrato sistemático" a los profesionales sanitarios. Prieto, que ha resaltado que, en los dos últimos años, debido a esas condiciones, se han ido de Andalucía más de 1.116 médicos y más de 2.000 enfermeras, ha criticado que hace apenas unos días el presidente de la Junta, Juanma Moreno, " despidiera a 5.000 profesionales, de los que más de 650 corresponden a la provincia de Granada".

"En Atención Primaria se habría despedido a la mitad del personal eventual. Todo esto cuando es absolutamente necesario para atender a pacientes desatendidos en municipios como Monachil por la ausencia de profesionales, así como en los hospitales", donde ha especificado que ha habido una "escabechina", para "hacer frente a las peores listas de espera" de la historia reciente.

"Es una barbaridad, no vamos a parar de denunciar esta situación porque no tiene ninguna justificación ya que hay presupuesto. Moreno Bonilla y el PP no tienen intención de fortalecer y reforzar la sanidad pública, al contrario, lo que hay detrás de todo esto es la intención clara de favorecer a la privada", ha expuesto la parlamentaria socialista.

Además, ha pedido a la ciudadanía que "no se conforme y pida lo que merece, su derecho a tener una atención sanitaria a tiempo. Hay que acabar ya con estos recortes y el destrozo que el Gobierno andaluz del PP está haciendo en la sanidad pública, que está provocando que las personas desesperadas tengan que pagar un seguro privado de su bolsillo para recibir la atención sanitaria que le corresponde".

Ante la situación que padece el consultorio de Monachil, el alcalde y secretario general del PSOE monachileño, José Morales, ha reprochado al Gobierno andaluz que "no haya repuesto el médico que antes estaba de lunes a viernes todas las mañanas".

Morales, que ha aludido a las firmas recogidas entre la población de la localidad, ya entregadas a Salud y Consumo, y a la concentración prevista para el próximo viernes, para demandar la recuperación del profesional médico, ha pedido "contar, al menos, con los mismos servicios que siempre" ha tenido Monachil. "La Junta no nos atiende y nos deja sin médico. Ahora viene algún día a la semana y se están produciendo situaciones muy graves de salud en el municipio que no podemos permitir", ha apostillado, indicando que el consultorio de Pradollano, dentro del término municipal de Monachil, también presenta problemas. Todo ello porque, desde la llegada del PP al Gobierno de la Junta "empezaron los recortes y desde 2019 apenas presta atención médica a lo largo del verano, alguna mañana puntualmente, mientras que hasta 2018 sí había médico todas las mañanas", ha finalizado Morales.