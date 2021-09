Vecinos de Armilla piden en una concentración la vuelta presencial a los centros de salud

Una concentración vecinal convocada en la Plaza del Ayuntamiento de Armilla por la Asociación Granadina de Usuarios de la Sanidad Pública (Agruspar), ha exigido a la Junta de Andalucía la atención presencial en los centros de salud, "una sanidad pública de calidad" y que no sea desmantelada.

La presidenta de Agruspar, Pilar Pérez Bueno, ha señalado que los usuarios se sienten "abandonados, el trato es inhumano" y han "estado esperando en la calle con 40ºC". No todo es Covid-19, ha agregado, incidiendo, según ha informado el Ayuntamiento de Armilla, en que "la Administración ha aprovechado la pandemia para desmantelar la sanidad pública, cerrar centros de salud y no contratar a personal sanitario".

Según esta asociación, los últimos datos publicados apuntan a que se "están derivando pacientes a la privada", lo cual "ya supera el 16 por ciento", y que "ya no funciona Salud Responde". Así las cosas, sus responsables no entienden "si las clases en los colegios sí son presenciales, por qué no en la sanidad".

Para la alcaldesa de Armilla, Dolores Cañavate (PSOE), "no puede ser que esta crisis sanitaria provocada por la Covid que ha sido tan dura sea aprovechada por la Junta de Andalucía para desmantelar la sanidad pública" y "que se aproveche para privatizarla".

"Apoyamos a los profesionales de la sanidad pública, sabemos y reconocemos el gran trabajo que han hecho en esta pandemia, el viernes pasado les hicimos un homenaje a los profesionales sanitarios por su esfuerzo", ha agregado Cañavate.

En este sentido, el Ayuntamiento de Armilla "va a estar siempre ahí para que sea cada vez mejor y de mas calidad y que no haya un retroceso", ha agregado, quien, relación a la situación del municipio, ha señalado que "estamos sufriendo especialmente, tenemos un centro de salud que se construyó para una población aproximada de 10.000 habitantes", y "hoy somos más de 26.000", si bien "presta cobertura a más de 100.000 habitantes".

"Son de muchos municipios y no está adecuado ni para el nivel de población de Armilla ni de la población que asiste", y ha añadido que, "gracias al acuerdo con la Diputación Provincial, los terrenos están ya a disposición de la Junta" por lo que "solo queda que quieran ampliar el centro de salud".