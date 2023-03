13.000 euros de multa al Ayuntamiento de Cúllar por poner música en sus fiestas

La Audiencia de Granada ha condenado al Ayuntamiento de Cúllar a pagar 13.031 euros a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) por la reclamación de los derechos de comunicación pública de obras del repertorio gestionado por esta entidad en distintos eventos festivos de esta localidad granadina.

La Sección Tercera del tribunal ha desestimado de esta forma el recurso de apelación que el Consistorio presentó contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil 2 de Granada, cuya resolución estimatoria de la demanda presentada por la SGAE ha sido ahora confirma de forma íntegra, imponiendo además a la administración local las costas.

En la sentencia se explica que el Ayuntamiento consideró en su recurso que la tarifas aplicadas por la SGAE no se ajustaban al "principio de equidad" y eran "abusivas", con infracción de los criterios recogidos la Ley de Propiedad Intelectual. No obstante, la Audiencia de Granada indica que esta administración no ha practicado pruebas, como aportar los contratos, presupuestos y facturas de los eventos musicales celebrados en las fiestas municipales, que desvirtúen la base de los cálculos hechos por la SGAE, que ha estado representada por el abogado Javier López-Cantal. Por todo ello, confirma la resolución recurrida y considera que las tarifas aplicadas por la Sociedad General de Autores y Editores "son equitativas y no son abusivas".

En la sentencia ahora confirmada, el Juzgado de lo Mercantil 2 de Granada ya señalaba que la única prueba practicada para acreditar que la entidad local no participaba en la organización de las fiestas de "Moros y Cristianos" fue una resolución de la alcaldía aportada en el procedimiento de diligencias preliminares. Se trataba, indicaba, de un "documento de parte elaborado con carácter unilateral" que, pese a su carácter público, fue impugnado por su valor probatorio e insuficiente para poder considerar acreditada dicha cuestión. "Concurren indicios reveladores que vinculan al Ayuntamiento con la celebración de los eventos, como son la ocupación de espacios municipales y la publicación del programa de festejos, no habiéndose justificado de manera suficiente la ausencia de toda participación en los mismos", añadía la resolución judicial confirmada. El Ayuntamiento alegó además que las charangas y los pinchadiscos que actúan en el Festival del Altiplano y en las fiestas de "Moros y Cristianos" no interpretan repertorio alguno de la SGAE, ya que difunden música libre no licenciada. También afirmó que el Festival del Altiplano de 2019, pese a estar programado, finalmente no llegó a celebrarse.