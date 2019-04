Cuarenta empresas buscan talentos en la UGRpara contratar

Horario y entrada Horario: Martes, 9 de abril, de 9:00 a 14:30 horas y de 16:00 a 19:30 horas. Miércoles, 10 de abril, de 9:00 a 14:30 horas. Entrada: Gratuita.

La Universidad de Granada (UGR) retoma la Feria de Empleo como herramienta para fomentar y facilitar la inserción laboral del estudiantado universitario y de las personas que ya han finalizado sus estudios. La cita, que tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Granada durante los días 9 y 10 de abril, vuelve seis años después de que tuviese lugar su última edición en el recinto ferial de Santa Juliana en Armilla y dejara de celebrarse como consecuencia de la crisis económica.

El foro, que arranca mañana, constituye un punto de encuentro entre estudiantes universitarios y egresados que buscan incorporarse al mercado laboral y empresas que desean contratar a los mejores candidatos para su organización.

En esta edición estarán presentes unas 40 empresas e instituciones de muy distintos sectores de actividad: transporte, tecnologías de la información y de la comunicación, defensa, consultoría, finanzas, banca, gestión del riesgo de crédito, farmacovigilancia, comunicación, recursos humanos, arquitectura y diseño, automoción, distribución, abogacía, agroalimentación, asistencia y cuidado de personas o seguros. Todas las empresas participantes, no sólo darán a conocer su actividad empresarial sino, también, conocer y captar el talento universitario que la UGR posee. Y, por supuesto, realizar las primeras pruebas de sus procesos de selección.

Según las previsiones de la organización, el Centro de Promoción de Empleo y Prácticas del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad de Granada, se esperan más de 2.000 personas durante los dos días de celebración, y el interés que ha suscitado la Feria es notable en la recepción de currículos enviados a las empresas participantes a través de la página web de la Feria (https://empleo.ugr.es/FeriaEmpleoUGR/). Y según Antonio Delgado “se espera que se alcance en torno a los 3.000 currículos”.

Los asistentes, además de poder tener un primer contacto con los profesionales de Recursos Humanos de las empresas e instituciones participantes, podrán conocer los perfiles competenciales que más buscan para incorporar a su plantilla pero, sobre todo, “podrán participar en las primeras pruebas de selección que se realizarán in situ. Financial Force, por ejemplo, realizará un Assessment Center y ocho empresas tendrán su First Date (primer contacto) con candidatos ”, explica Antonio Delgado, director de la Unidad de Orientación Profesional y Empleabilidad de la UGR.

En definitiva, “estimamos que se presenten alrededor de 1.500 oportunidades laborales, ya sea en contratos directos o en prácticas en empresas, pues solo las empresas tecnológicas ofertarán más de 300 puestos de trabajo”, indica Antonio Delgado. Y se muestra optimista cuando afirma que “se espera que un importante número de asistentes consigan un contrato de trabajo, y no solo en los dos días de la Feria, sino con posterioridad gracias al contacto establecido por los estudiantes y egresados con las empresas”. Pero si a ello le sumamos que las prácticas son un verdadero “trampolín” para el empleo, pues muchas de las personas que realizan prácticas, una vez que las finalizan son contratadas por las empresas donde las han realizado, la cifra de contrataciones puede elevarse.

Este año como novedad, en relación con las Ferias de Empleo de otros años, los asistentes también podrán participar en una serie de talleres formativos que se llevarán a cabo con el objetivo de mejorar su empleabilidad, apunta Delgado. Entre los talleres que se han organizado destaca un Worshop: Los perfiles con más engagement en el mundo digital; un taller de video curriculum; Internacionalízate con plan de movilidad; o Claves para superar entrevistas de selección. Otro de los talleres hace referencia a la búsqueda de empleo en el mercado global con Facebook, LinkedIn e Instagram. También se podrán conocer recursos para la búsqueda de empleo en el extranjero.

A esta iniciativa se ha sumado como entidad colaboradora principal la Cámara de Comercio de Granada, además de otros patrocinadores como el Ayuntamiento de Granada, Diputación, Obra Social La Caixa, Alsa, Unit 4, Granada Hoy, Cívica Software, Coca Cola, Mahou-San Miguel, Cervezas Alhambra, Financial Force y CajaRural de Granada.

El director de la Unidad de Orientación Profesional y Empleabilidad de la UGR recomienda a las personas que deseen acudir a la Feria que planifiquen previamente su visita, que accedan a la página web del evento para conocer el programa, las empresas participantes y los perfiles formativos que demandan, y que preparen su CV acorde a las empresas con las que desean hablar y acudir a sus presentaciones.

La entrada a la Feria será gratuita y tendrá un horario de 9:00 a 14:30 horas y de 16:00 a 19:30 horas mañana, y el miércoles 10 de 9:00 a 14:30 horas.