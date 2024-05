Entrega de medallas en la Universidad de Granada: "Ni sabía que existían los días de asuntos particulares"

Día señalado en la Universidad de Granada (UGR) con la entrega en el crucero del Hospital Real de las medallas y distinciones correspondientes al pasado año en un acto presidido por el rector, Pedro Mercado, y que tuvo como una de sus protagonistas a Pilar Aranda, antecesora de Mercado y primera mujer en ocupar el Rectorado en los casi quinientos años de historia de la institución.

En palabras de Mercado antes de iniciarse el acto, Aranda ha sido "una rectora que ha dejado un legado de transformación para la institución que es impagable". El rector destacó de su predecesora "su valía personal y su compromiso siempre y su forma de hacer las cosas, cercana, pendiente de la problemática de la comunidad universitaria y con un absoluto compromiso con la Universidad de Granada" y la universidad pública.

A su vez, Aranda expuso ante los medios que "por encima de los valores científicos y tecnológicos están los valores humanísticos y eso creo que es seña de de identidad" de la UGR, de la que destacó la internacionalidad.

"Creo que hemos trasladado el mensaje de la importancia que tiene el conocimiento como transformación", indicó Aranda, que destacó que lleva ligada a la institución 49 años. "No sé hacer otra cosa y tampoco quiero hacer otra cosa. La docencia, la investigación y la gestión han sido mi vida profesional". Sobre su sucesor al frente del Hospital Real Aranda incidió en que la UGR "está en las mejores manos".

Menciones y medallas

Además del reconocimiento a Aranda, recibieron menciones honoríficas los familiares del personal fallecido el pasado curso académico, así como el personal jubilado recientemente de la Comunidad Universitaria. Asimismo, al personal de la Universidad de Granada con 25 años de servicio se le hizo entrega de la Medalla de Plata de la institución.

Por parte de estos homenajeados, los que cumplen sus bodas de plata con la UGR, tomó la palabra en representación del personal de administración y servicios Purificación Leyva. Ella expuso de forma clara y contundente qué es ser de la Universidad de Granada en un discurso que merece la pena recordar.

"Nunca me faltó trabajo", comenzó Leyva su intervención. Entró en el mercado laboral con la EGB -la Enseñanza General Básica que se terminaba con 14 años- y además de trabajo lo que no le faltaron fueron quebraderos de cabeza. Sobre todo destacó la "incertidumbre" que sobrevolaba cada fin de mes y si recibiría o no la nómina pactada. Esa precariedad laboral hizo que esta mujer anhelara otro mundo, el que conoció en la puerta del colegio por el testimonio de otros padre. "Eran funcionarios".

Aprobó y "por fin se cumplieron mis deseos". Leyva entró en un mundo laboral "nuevo para mí, con vacaciones pagadas, días asuntos particulares, algo que ni sabía que existía". Aquello era "prosperidad, tranquilidad" para ella y su familia.

Hubo una pulla en tono distendido al gerente, Miguel Ángel Guardia. "No nos lo ponen fácil lo de promocionar, señor gerente. Es dificilillo", lanzó Leyva. Un toque reivindicativo que no empaña lo que para esta mujer supone ser funcionaria de la UGR, "un sueño hecho realidad". Por parte del profesorado que cumple cinco quinquenios de vinculación laboral con la UGR intervino Francisco José Sánchez Montalbán, anterior decano de Bellas Artes.

Antes de Leyva tomaron la palabra María José Ariza, que fuera directora de la Biblioteca universitaria, y Josefa González Pérez, profesora. Ambas agradecieron el apoyo y cariño de la institución y "todo lo que nos ha aportado en estos años" de trabajo. Las dos hablaron en nombre del personal jubilado. "Hemos vivido de todo", señaló González. El acto terminó con la intervención del coro Manuel de Falla.