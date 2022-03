La pandemia de coronavirus hizo menos generosa a la gente, según un estudio de la Universidad de Granada

La incertidumbre por la crisis económica y social durante los momentos más duros de la pandemia de coronavirus disminuyó la generosidad de la personas. Esta es la principal demostración de un estudio internacional que ha contado con la participación de la Universidad de Granada. Según el análisis, ante una situación de amenaza global como la vivida en los dos últimos años, la solidaridad hacia las personas que no se consideran parte del propio grupo baja aunque, eso sí, pero aumentarla dentro de los círculos sociales más cercanos, añade también la misma investigación.

El análisis se ha desarrollado a través de un experimento de economía del comportamiento ejecutado durante los primeros días de la pandemia de Covid en España, en concreto entre el 20 y el 25 de marzo de 2020, en pleno confinamiento, donde 969 personas de diferentes características y que vivían en Andalucía se enfrentaron a distintos juegos económicos virtuales. Como en cualquier experimento económico, se emplearon incentivos monetarios y los participantes sabían que durante el juego podían ganar 100 euros.

Para medir la generosidad, el equipo de investigación utilizó la siguiente pregunta: "Si ganaras el premio de los 100 euros, ¿te gustaría donar una parte de ese dinero a una ONG?" Los usuarios podían elegir donar desde el 0 hasta el cien por cien.

Controlando género y edad, y mediante modelos de regresión, se ha analizado cómo evolucionaban las donaciones en función de la intensidad de exposición a la pandemia o a las noticias sobre COVID-19. Este progreso fue negativo, es decir, la cantidad donada se redujo en los tres últimos días del estudio, aunque hubo variaciones: las personas más mayores, a priori más favorables a donar, redujeron su interés por realizar donaciones de forma más considerable.

El equipo de investigación también ha tenido en cuenta las expectativas de los participantes en el experimento, en función de cómo esperaban que se comportaran los demás. Para ello se realizó la siguiente pregunta: "¿Cuánto dinero crees que donarán los otros participantes a la ONG?". "Observamos que con el paso de los días se redujeron las expectativas de donación y esto nos hizo pensar que quizá los participantes redujeron sus donaciones porque esperaban que los demás también lo hicieran", explica el investigador de la UGR Antonio Espín.

Respecto a las preferencias sociales, se realizaron dos preguntas que reflejaban la preocupación de los participantes por los demás. Se les pidió que valoraran si estaban de acuerdo con las siguientes afirmaciones: "No me preocupa cuánto dinero tengo, lo que me preocupa es que otros tienen menos que yo", "no me preocupa cuánto dinero tengo, lo que me preocupa es que otros tienen más que yo".

La primera afirmación ayuda a medir la solidaridad del individuo y, la segunda, la envidia. "Como esperábamos, encontramos que individuos más solidarios donan más e individuos más envidiosos donan menos, pero ninguna de las dos características sufren cambios a lo largo de los días de exposición a la pandemia, lo que refuerza la idea de que las expectativas acerca del comportamiento de los demás explican la reducción de las donaciones. Las preferencias sociales tampoco influyen en el efecto de la edad", detalla la investigadora Teresa María García.

Una posible explicación que dan los investigadores a los resultados es que una amenaza como la del Covid-19 puede disminuir la generosidad hacia personas que no se consideran parte del propio grupo, pero aumentar la solidaridad dentro de los círculos sociales más cercanos, o desviar la solidaridad hacia la causa social más significativa. Dicho de otra forma, si en la pregunta experimental sobre la donación a la ONG se hubiera especificado que era para investigar sobre COVID o que con la donación se ayudaría a las personas de su barrio o ciudad, probablemente los resultados hubieran sido diferentes.