EL pasado 12 de enero se celebró en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada una jornada denominada de 'Educación científica de la ciudadanía' que versó sobre el conocimiento y aceptación de la teoría de la evolución. En su organización colaboró el Vicedecanato de Extensión Universitaria y Responsabilidad Social de dicha facultad y los departamentos de Didáctica y Organización Escolar, Didáctica de las Ciencias Experimentales y Didáctica de las Ciencias sociales y el Instituto Consilience. Esta jornada, la primera, nace impulsada por el profesor José Gijón Puerta con la idea de poner en evidencia la necesidad de tener ciudadanos (y ciudadanas), sino bien formados, al menos bien informados sobre las ideas y teorías científicas más relevantes y contrastadas por la comunidad científica. Para la desinformación y los bulos ya tenemos las redes sociales y algún que otro medio de comunicación más o menos oficial o académico.

En esta primera jornada se ha elegido la teoría de la evolución como objeto de divulgación y para ello se invitaron a un conjunto de investigadores y profesores expertos en la materia que abordaron la teoría de la evolución desde aspectos muy diversos y ofrecieron a los asistentes una visión completa y actualizada de la misma. Los ponentes a la jornada fueron, y los cito por orden de intervención y con el título de su exposición, los que a continuación comento.

Don Camilo José Cela Conde, profesor emérito de la Universidad de las Islas Baleares, ponente de 'La teoría de la evolución, perspectiva necesaria en la investigación científica'.

Don Miguel Botella, profesor emérito de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física de la Universidad de Granada, ponente de 'La trayectoria de la teoría de Darwin en España'.

Don Antonio J. Diéguez, catedrático de Lógica y filosofía de la Ciencia de la Universidad de Málaga, ponente de 'Las objeciones espurias a la teoría de la evolución (filosóficas y religiosas)'.

Tras estas intervenciones, y para cerrarse la sesión de la mañana, se leyó un escrito remitido por don Francisco J. Ayala, profesor emérito de la Universidad de California, en defensa de la necesidad de divulgar y enseñar la teoría evolutiva, 'La teoría de la evolución: ciencia y religión en diálogo'.

La sesión de tarde la abrió quien estas líneas escribe con la ponencia 'El conocimiento de la teoría de la evolución en estudiantes de diferentes niveles educativos'.

Prosiguió don Emilio Rolán, catedrático de Genética de la Universidad de Vigo y Dª. Lucia Torres, investigadora de la Universidad Nacional del Ecuador, ponentes de 'Conocimiento y aceptación de la teoría de la evolución en el Ecuador: un estudio comparativo interregional'.

Don Antonio Quesada Ramos, doctor en Biología y profesor del IES Zaidín Vergeles, ponente de 'Darwin y Mendel: genética y evolución'.

Cerró la jornada don Leandro Sequeiros San Román, catedrático de Paleontología, ponente de 'Cuando hablamos de evolución, ¿de qué evolución estamos hablando?

En el inicio de las jornadas intervinieron el Decano de la Facultad, profesor Javier Villoria, y el director del departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales, profesor Javier Carrillo, así como el impulsor de la jornada, profesor José Gijón. El cierre lo realizó la Vicedecana de Extensión Universitaria, profesora Marisa Hernández Ríos.

El contenido académico de las ponencias se plasmará en un libro a editar próximamente y que recogerá el sentir de todos los ponentes y presentes, a saber la necesidad de mantener e impulsar la investigación biológica bajo el prisma de la teoría que da sentido a todo el conocimiento biológico, a la luz de la ciencia actual. Y esta no es otra que la teoría de la evolución.

Justamente este año 2023 se cumplen los 50 años de la publicación del célebre artículo de Theodosius Dobzhnasky: 'Nothing in biology makes sense except in the light evolution', publicado en la revista American Biology Teacher. Es llamativo el hecho de que se publique en una revista para profesorado, no en las conocidas Science o Nature. Que nada tenga sentido en biología sino es bajo la luz o el prisma de la evolución es una afirmación contra la que, desde su inicio, han combatido todos aquellos que atacan el hecho evolutivo en sí mismo. Podemos discutir si todos los caracteres de los seres vivos son adaptativos, en el sentido darwiniano, o el papel mayor o menor de la deriva génica y otras cuestiones, pero la evolución es la teoría aceptada por la comunidad científica, como teoría asentada y compartida por la academia.

Nuestros estudiantes interpretan mal eso de 'teoría', pues en el lenguaje cotidiano el vocablo teoría se confunde con hipótesis, ocurrencia o explicación no del todo válida. Y un aspecto en el que se insistió por todos los ponentes de la jornada fue la necesidad de enseñar, formar, informar y divulgar adecuadamente sobre la evolución desde las aulas y desde los medios de comunicación. En ello estamos. Han sido varias las páginas de esta Ciencia Abierta la que hemos dedicado a Darwin, a la evolución y sus conflictos. Recordemos 'Las dudas de Darwin', 'A propósito de Mendel y Darwin', 'Escuelas sin Darwin'.

En este año en que se cumplen esos 50 años de la publicación de un artículo señero no debemos olvidar que la evolución sigue teniendo enemigos y hay que defenderla de ocurrencias y opiniones que ponen en duda su enorme contribución al avance de la ciencia y a entender el mundo tal como se nos presenta, en continuo y permanente cambio.