La contundente respuesta de un restaurante de Granada a una grosera reseña: "Vaya tela mamá Pitufo y sus croquetas"

Las reseñas de Google se han convertido en un gran instrumento tanto para restaurantes y negocios como para sus clientes. Los primeros pueden darse a conocer a través de buenas puntuaciones y comentarios de los clientes, mientras que estos pueden dejarse influenciar e informarse con las opiniones de otros sobre aquellos lugares donde merece la pena invertir dinero y tiempo.

Aunque también son un arma de doble filo, ya que siempre pueden encontrarse con algún cliente frustrado o insatisfecho que, con más o menos razón, les critique negativamente. Esto pasó en un restaurante granadino de Camino de Ronda, donde un cliente atacaba directamente a la camarera del local, así como el servicio del mismo. Lo que no esperaría fue la contundente respuesta del propietario.

Este caso ha saltado a la luz gracias a la cuenta de Twitter Soy Camarero, cuenta que suele denunciar algunas ofertas de empleo injustas o ilegales así como comentarios de clientes, lo publicara en la red social. A lo que puede llegar la gente por una croqueta...

Una vez faltas al respeto, pierdes la razón. "Clientes así no, gracias" pic.twitter.com/Lap9wOmIyQ — Soy Camarero (@soycamarero) April 23, 2023

"Camarera de pelo azul, malafollá. Pedimos croquetas y al ver que venían 8 y nosotros éramos 3, que si podían poner otra, aunque tuviésemos que pagarla", ha señalado. "Su respuesta fue no. Pues entre esa amabilidad y que la cocina tampoco es nada del otro mundo, decidimos no volver más. Vaya tela con mamá pitufa y sus croquetas", ha recriminado.

Unas palabras que no han quedado ahí, ya que el dueño del local no ha dudado en responder en poco tiempo, aclarando la situación con eficacia, y dejando claro que al ir a un restaurante, se está tratando con personas que llevan horas trabajando y no se puede llegar con una actitud de superioridad, o sin actuar desde el respeto. "Hola Antonio. Vemos que en muchas de sus reseñas califica de maleducados o malafollás a las personas que le atienden, quizás tendría que analizar por qué le pasa eso", defendía el propietario. Por último, ha asegurado que "no vamos a valorar su reseña por la falta de respeto a nuestra compañera" y que esperan "realmente que no vuelva a nuestra casa". "Un saludo".