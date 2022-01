Espumosos para maridar el Roscón de Reyes

El origen del roscón parece estar relacionado con las saturnales romanas aunque en la actualidad algunos lo relacionan con una representación complementaria y comestible de la corona de adviento. Estas eran fiestas dedicadas al dios Saturno con el objeto de que el pueblo romano en general pudiera celebrar los días más largos que empezaban a venir tras el solsticio de invierno. Para estos festejos, se elaboraban unas tortas redondas con higos, dátiles y miel, que se repartían por igual entre los plebeyos y esclavos. Ya en el siglo III, en el interior del dulce se introducía un haba seca, y el afortunado al que le tocaba era nombrado rey de reyes durante un corto periodo de tiempo establecido de antemano. Desde los romanos existían juegos del haba en la península ibérica.

El roscón de Reyes es un pastel que se elabora actualmente con una masa dulce con forma de rosco adornado con rodajas de fruta confitada, escarchada o cristalizada de colores variados. Puede rellenarse de nata montada o crema, pero también de moca, trufa o chocolate, y se introducen en su interior sorpresas: normalmente contiene figuritas de cerámica o de plástico, que los comensales llegan a encontrar en alguna rebanada. Una característica muy destacable es que dentro del roscón también se introduce un haba seca, es tradición que aquel que encuentre el haba pague el roscón. Se sirve el día 6 de enero, es decir, el día de Reyes.

Aunque el roscón de Reyes es un dulce navideño característico de España, pero por influencia posterior se sirve igualmente en otros países hispanohablantes así como en Francia y Portugal. La masa con la que suele estar elaborado se aromatiza con agua de azahar, que le proporciona un aroma característico. En el sur de Francia, se elabora el Gâteau des rois, que es idéntico al roscón, y la Galette des Rois, propia del norte del país, que se hace con masa de hojaldre y se puede rellenar con una crema a base de almendras molidas, azúcar, algo de mantequilla y yema de huevo.

Cuatro Espumosos para acompañar el Roscón de Reyes

Espumoso Robles Brut Nature: Ha sido elaborado por el método tradicional champagnoise a partir de la vendimia y selección manual de la uva ecológica Pedro Ximénez. Su burbuja persistente es fruto de una doble fermentación en botella en posición horizontal en rima manual durante 18 meses a partir de un ensamblaje con vinos generosos. Es el primer espumoso elaborado en la DO Montilla Moriles, por Bodegas Robles, aunque no está acogido a esta DO ni a la DO Cava, por eso lo llamamos espumoso.

Es de color dorado pálido y brillante con reflejos verdosos, burbuja fina con un bonito rosario. En nariz encontramos aromas a pastelería propio de las levaduras sin dejar de mostrar las notas melosas de la uva Pedro Ximénez, como intensos aromas de frutas tropicales. En boca es redondo, fresco y con peso frutal y un toque de amargor al final de boca. Combina a la perfección con postres en los que entren en juego frutas frescas, confitadas o, como en el caso del roscón de reyes, escarchadas.

Cava Tantum Ergo Rosé Brut Nature: Elaborado por Bodegas Hispano Suizas en la Región Valenciana, en una zona con clima continental y a la vez, con influencias del Mediterráneo. Es un vino espumoso rosado elaborado por el método tradicional champagnoise y con la variedad Pinor Noir.

Es de color rosa pálido con destellos asalmonados. En nariz encontramos una alta intensidad aromática donde destacan los frutos rojos, notas de frutos secos, vainilla y pastelería, estos últimos procedentes de las levaduras de la segunda fermentación en botella. En boca es goloso, untuoso y con esos aromas que le otorgan las levaduras y un trasfondo especiado. Final largo y persistente. Ideal para postres, ya que tiene la acidez adecuada para contrarrestar los dulces.

Cava Robert J. Mur Gran Reserva 2012: Este cava es una edición limitada de sólo 456 botellas, elaborado por la bodega Robert J. Mur de Sant Sadurní d’Anoia, mediante el método tradicional champegnoise a partir de un ensamblaje de tres variedades blancas: Macabeo, Xarel.lo y Chardonnay, y guardado durante más de nueve años en cavas subterráneas para su envejecimiento. Un tesoro único.

De color dorado intenso y burbuja fina y delicada, en nariz refleja su crianza a través de su vinosidad y sus notas tostadas. También encontramos recuerdos de fruta blanca madura, de manzana asada y toques anisados. La boca armoniza con los aromas que encontramos en nariz, es serio, de paso fresco y final cálido y vinoso pero muy delicado. Ideal para el roscón y para los que gustan de cavas más maduros.

Cava Montesquius Colección Privada Brut Nature Gran Reserva 2013: También este cava es una exclusiva colección privada de Bodegas Montesquius (Sant Sadurní d’Anoia) de 699 botellas. Elaborado con un ensamblaje de las variedades blancas autóctonas de la zona, Xarel.lo y Macabeo, de viñas de más de 60 años.

Es de color amarillo pálido con destellos dorados, brillante y con fina burbuja que sube en un rosario constante por la copa formando una bonita corona en la parte superior.

En nariz encontramos aromas de fruta blanca madura como la pera de agua o la manzana golden, recuerdos de albaricoque, especias dulces y pastelería. En boca es fresco, ligero pero untuoso, con el carbónico muy bien integrado y un final elegante y de persistencia media. Ideal para quien gusta de cavas estructurados y fáciles de beber.