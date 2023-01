Platos y vinos para el Año Nuevo Chino

Ayer domingo, 22 de enero, se celebró el Año Nuevo Chino. En China el día 1 de enero es denominado "primer amanecer", mientras que el año Nuevo Chino representa el "inicio de la primavera", la época ideal para el reencuentro familiar, representando la migración anual más grande del mundo, estimada en unos doscientos millones de personas.

En el Año Nuevo Chino, se comen siete platos populares entre los chinos y cada una de ellos tiene su significado simbólico que se basa en su aspecto o pronunciaciones. Son comidas para traer la buena suerte y se sirven durante la temporada de festival de 16 días. No sólo importan los platos en sí mismos, sino también la preparación y las maneras de servir y comer, todo tiene mucho significado. Estos platos y su simbolismo son:

Pescado: un aumento de la prosperidad

En chino, 'pez' suena como 'sobra'. Al pueblo chino siempre le gusta tener un superávit al final del año, porque piensan que si han conseguido ahorrar algo, entonces puede hacer más en el próximo año. El pescado puede cocinarse de diversas maneras como hervido, cocido al vapor o cocinado a fuego lento, con salsa de vinagre o con caldo picante.

Ravioles o Empanadillas: riqueza

Con una historia de más de 1.800 años, las empanadillas chinas son un plato tradicional que se come en la víspera del Año Nuevo Chino. Cuenta la leyenda que mientras más empanadillas comas durante las celebraciones de Año Nuevo, más dinero puedes ganar en el nuevo año. Las empanadillas generalmente consisten en carne picada y vegetales finamente picados envueltos en una piel fina y elástica. Se pueden cocinar hirviendo, al vapor, freír u hornear. Algunos chinos ponen un hilo blanco en una empanadilla, y quien come esa empanadilla se supone que posee longevidad. A veces se pone una moneda de cobre y augura riqueza a quien come esa empanadilla.

Rollito de Primavera: riqueza

Los Rollitos de primavera reciben su nombre porque tradicionalmente se comen durante el Festival de Primavera. Es un plato especialmente popular en China Oriental. Estos dim sum son de forma cilíndrica y están rellenos de verduras, carne o algo dulce y se hacen fritos hasta que alcanzan su color amarillo dorado.

Tagyuan (bola de arroz dulce): unión familiar

Es el plato principal para el Festival de Faroles de China, sin embargo, en el sur de China, se comen durante el Festival de Primavera. La pronunciación y la forma redonda de tangyuan se asocian a reunión y estar juntos.

Fruta de la Buena Suerte: plenitud y riqueza

Ciertas frutas se comen durante el Año Nuevo chino, como mandarinas, naranjas y pomelos. Se seleccionan por ser redondas y "doradas", lo que simboliza la plenitud y la riqueza, pero también por el sonido cuando se pronuncian sus nombres.

Niangao (pastel de arroz gelatinoso): ingresos y posición social más altos

En chino, niangao significa "mayor año a año". En la mente del pueblo chino, esto significa que cuanto más mayor eres más próspero será su negocio, es una mejora general en la vida. Los ingredientes principales del niangao son arroz, azúcar, castañas, dátiles chinos y hojas de loto.

Tallarines de la Longevidad: felicidad y longevidad

No sorprende que simbolicen un deseo de longevidad. Su longitud o su preparación también son simbólicas de la vida del que los come. Son fideos normales y sin cortar, ya sean fritos servidos en un plato, o hervidos y servidos en un tazón con su caldo.

En diciembre de 2020, en La Sexta Televisión del Grupo A3Media, el fundador de China FM, Dawei Ding, probó junto a Alberto Chicote el 'top 5' de la comida china que se sirve en España: pan de gamba, rollitos de primavera, ternera con bambú y setas, cerdo agridulce y arroz tres delicias. Cinco de los platos más comunes que se suelen pedir a domicilio en nuestro país pero que nada tiene que ver con la gastronomía china. El conductor de ¿Te lo vas a comer? dijo quedarse "de piedra" al conocer que en ningún sitio de Shanghai se sirven estos platos. Un menú chino estándar adaptando a los españoles que "no ha visto ningún chino en China nunca", declaró. Mirando hemeroteca, también encontraremos un artículo del 4 de octubre de 2016, en el diario El País firmado por David Díaz titulado "La comida china, ¿es un cuento chino?". Y continuaba: "Una pista: el exotismo de la carta del restaurante de su barrio tiene más que ver con la mezcla loca de ingredientes que con la cultura asiática. Palabra de chino".

En nuestro país, además, tomar vino en la comida es una costumbre muy arraigada y los platos chinos no son una excepción en este maridaje. Los platos típicos chinos que han cruzado las fronteras del país asiático se caracterizan por sus sabores intensos, y lo que no falta es el umami, ese sabor contundente que necesita de vinos refrescantes que acompañen sin perder su personalidad y que aligeren el festín. Hay que elegir cuidadosamente los tipos de vino para disfrutar del conjunto de forma equilibrada. Por eso, los vinos blancos, rosados y tintos jóvenes son los más adecuados para acompañar los mejores platos de comida china.

Los vinos espumosos, más o menos secos, son la opción que puede ser considerada siempre ganadora. Primero, porque se beben fríos y sirven de contrapeso a los sabores especiados e intensos; segundo, porque el gas carbónico "limpia" la boca y la prepara para el siguiente bocado. Otra buena opción es la cerveza por las mismas razones.

Pero sin duda alguna, para opción "exótica" y terminar de fusionar culturas, los vinos generosos como la manzanilla, el fino y en algunos casos los amontillados son maridajes sorprendentes y extraordinarios. Su carácter seco, intenso y su sabor punzante son un contrapunto perfecto para los sabores de la cocina china y asiática en general. Y de hecho, los propios chinos son grandes fans de esta combinación y por ello, los vinos de Jerez y Montilla tienen un gran mercado en estos países.