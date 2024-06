El fin del conflicto de Rober: Preacuerdo entre Alsa y los sindicatos en Granada

Ya comienza a vislumbrarse la luz al final del túnel en Granada. Esa luz se traduce en el preacuerdo que han alcanzado los representantes de la empresa Alsa, concesionaria del servicio de transporte urbano de Granada, y el comité de empresa de los trabajadores de Rober.

Durante la tarde de lunes se ha celebrado un nuevo Sercla que, a diferencia del anterior, se ha resuelto con un preacuerdo alcanzado entre la empresa y los sindicatos, aunque, el mismo está pendiente de ratificación por parte de la asamblea de los sindicatos y es fundamental que esté redactado para presentarlo en el propio Sercla el próximo viernes 7 de junio.

Desde Alsa, remarcan a Granada Hoy que se trata de "un preacuerdo" y afirman que "la empresa se encuentra satisfecha" y agradece el "esfuerzo, tanto de los sindicatos como de los propios representantes de Alsa para llegar a este preacuerdo".

No han trascendido los detalles del nuevo convenio colectivo, sin embargo, cabe recordar que Roldán aseguraba firmemente que no "aceptarían un convenio que conlleve pérdidas económicas tal y como está el IPC".

El preacuerdo llega poco más de 48 horas después del termino de la feria del Corpus, la cual ha estado marcada por las protestas, servicios mínimos, huelgas, sentadas y también quejas de los granadinos afectados por un servicio de transporte mermado que ha obligado a acudir a un metro colapsado.

En concreto, se han desarrollado dos paros de 24 horas y diversos paros parciales de 06:00 a 09:00 como el que se ha convocado esta misma mañana. El calendario de protestas incluía paros parciales todos los lunes del mes de junio desde primera hora y paros de 24 horas todos los viernes del mismo mes, hecho que, parece, no se producirá tras la reunión de esta tarde.

El Ayuntamiento de Granada trató de mediar en esta problemática a través del portavoz municipal Jorge Saavedra, quien reclamó para este fin de semana un acuerdo "urgente", indicando que lo granadinos no podían estar siendo utilizando como "rehenes" y denunciando además que no se estaba prestando al cien por cien un servicio que tiene adjudicado por concesión.

Los puntos de conflicto de la negociación han sido especialmente dos. En primer lugar, la subida salarial, con un ascenso del salario que no correspondió a la pretensión de los trabajadores. En segundo lugar, el tiempo de descanso durante la jornada laboral. Este aspecto es especialmente importante para los empleados, pues lo reclaman por seguridad y salud, aunque Alsa estaba postergando esta nueva medida hasta 2027 pese a la urgencia de los trabajadores. En las primeras jornadas de negociación la empresa accedió a ofrecer ese tiempo de descanso, aunque no de forma inmediata, sino en años no tan lejanos al citado anteriormente, medida que seguía sin cumplir las expectativas de los sindicatos.

Más allá de las mesas de negociación y las reuniones en habitaciones, los trabajadores del servicio de autobús urbano querían hacerse notar en la ciudad, por lo que el pasado 30 de mayo realizaron una sentada que se saldó sin incidentes, a pesar de impedir la salida de autobuses entre las 6:00 y las 9:00 horas. Sin embargo, esa no fue la única medida organizada por los empleados de la concesionaria del servicio de autobús urbano de Granada, puesto que también se congregaron en Caleta a las 11:00 horas para iniciar una manifestación de alrededor de 300 personas que recorrió las principales arterias granadinas, desde Constitución, Gran Vía de Colón, Reyes Católicos hasta su punto final en la Plaza del Carmen a las 14:00 horas.

Durante los próximos días se conocerán los detalles de este preacuerdo que tantas horas y esfuerzo ha conllevado a ambas partes en lo que puede ser el principio del fin del conflicto de Rober en la ciudad de la Alhambra.