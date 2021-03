Concurso Ibérico de AOVES Premios Mezquita

Los Premios Mezquita vinos cumplieron en 2020 veintiséis años ininterrumpidos. Nacieron en el seno de ExpoCórdoba, aquella feria de muestras que se celebraba en el recinto de San Carlos. Hoy es el certamen de calidad más importante que se celebra anualmente en la mitad sur de España, el más veterano de los ibéricos y quizá también de España. Por añadidura, es uno de los concursos más valorado por las empresas bodegueras de España y Portugal, sin duda por contar con un excelente jurado procedente de ambos países y estar organizado por una asociación cultural.

Grandes y expertos catadores y catadoras avalan la calidad de los vinos premiados.A partir de 2014 se vienen celebrando los Premios Mezquita de aceites de oliva virgen extra, AOVE. Vino y aceite, dos productos bíblicos eminentemente mediterráneos y por ende españoles y portugueses, que las raíces de nuestras cepas y olivos se enredan en los más remotos vestigios de la civilización. El sector oleícola ha confiado en este concurso, que pronto se ha situado en altas cotas de participación.

AOVE son las siglas de Aceite de Oliva Virgen Extra, y en líneas generales es el zumo de aceitunas de mayor calidad que se produce en una almazara o molino de aceite. Hasta hace muy poco, este acrónimo tenía un uso bastante exclusivo reservado a técnicos, expertos y profesionales del sector. Sin embargo, a día de hoy ya se ha popularizado y extendido su uso también a los consumidores más ilustrados. Como seguramente ya sabrá, detrás del término aceite de oliva se pueden esconder productos muy variopintos y de calidades radicalmente diferentes.

Sin ir más lejos, cuando compras aceite de oliva (a secas), no estás comprando ni mucho menos el aceite de oliva de mayor calidad, ya que como podrás ver en su etiqueta, se trata de una mezcla de aceites de oliva refinados y aceites de oliva vírgenes. Además, estos productos suelen llevar claramente identificada su acidez máxima que es un indicativo de calidad en los aceites de oliva vírgenes y vírgenes extra.

Pero no nos confundamos, estos aceites refinados han perdido ya su virginidad, y la acidez se ajusta artificialmente, extrayendo los ácidos grasos libres y en algunos casos añadiendo compuestos químicos. Este proceso industrial, también elimina gran parte de los polifenoles y vitaminas presentes en el zumo de forma natural, por lo que su valor nutritivo y sensorial queda bastante reducido. Pero seamos justos, el aceite de oliva desvirgado comparado con otros aceites vegetales como el de palma o girasol, presente en la mayoría de alimentos procesados, es mucho mejor.

Desde el punto de vista saludable, aunque el aceite de oliva se refine, sigue siendo una grasa principalmente monoinsaturada con un alto contenido en ácido oleico. Además, es un producto necesario desde el punto de vista comercial, ya que no existiría suficiente AOVE en las almazaras para atender la creciente demanda de aceite de oliva que hay en el mercado. No obstante, no hay color si lo comparamos con el AOVE, empezando precisamente por su color y terminado por su sabor. Por ello, en este caso el AOVE no es sólo una abreviatura de un término relativamente largo, se trata de acuñar un término unívoco con unos atributos diferenciados que no pueda dar lugar a confusiones originadas por intereses comerciales, igual que ha ocurrido con el término aceite de oliva.

Dicho esto, los atributos más característicos y diferenciales de un buen AOVE, son su equilibrado frutado, picor y amargor presentes de forma natural en casi todos los aceites de oliva virgen extra de calidad superior, y en especial en aquellos que provienen de aceitunas más verdes recogidas al inicio de la cosecha. El zumo resultante tiene una mayor concentración en ciertos compuestos naturales como la oleuropeína y el oleocantal, responsables directos de su sabor algo amargo y picante. Estos antioxidantes naturales, se desarrollan en mayor o menor medida dependiendo del fruto (variedad y estado de madurez), pero también de la climatología y del tipo de cultivo.

El Ayuntamiento y la Diputación de Córdoba han sido los principales patrocinadores de ambos concursos a lo largo de estos años, a los que el Aula y la Academia del Vino de Córdoba agradece su apoyo incondicional y la confianza depositada en ellos y su buen hacer.

Esta VIII Edición ha tenido un carácter especial pues ha sido dedicada a Francisco Nuñez de Prado, ya fallecido, a quien el Presidente del Consejo Regulador de Aceite de Baena, presente en el certamen, Javier Alcalde de la Moneda, dedicó unas palabras, así como su hermano Felipe Núñez de Prado. Ambos calificaron como un acierto hacer este memorial, pues Núñez de Prado fue un gran enamorado del olivar y del aceite. Dio una visión diferente del aceite envasado y comenzó la búsqueda de nuevos mercados.

Se presentaron 161 AOVES de España y Portugal, catados en siete mesas compuestas de cuatro catadores cada una y guardando todas las medidas de seguridad anticovid (solo nos retirábamos la mascarilla unos segundos para oler y saborear cada aceite). Y el ganador de esta edición fue el AOVE Rincón de la Subbética, de la DOP Priego, elaborado con la variedad hojiblanca. Un aceite extra ecológico realmente exquisito.