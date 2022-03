La primera cerveza virtual ya está aquí

Según informa en un comunicado la agencia Europa Press, Heineken lanzó al mercado el pasado jueves 17 de marzo su primera cerveza virtual, Heineken Silver, en exclusiva en su cervecería virtual dentro de la plataforma digital inmersiva Decentraland. En el mundo real, Heineken es conocida por su calidad y su innovación a lo largo de décadas. Hoy es la cervecera más internacional del mundo y la principal desarrolladora y comercializadora de marcas de cerveza y sidra de primera calidad. Liderado por la marca Heineken, el grupo cuenta con una cartera de más de 300 cervezas y sidras internacionales, regionales, locales y especiales y tiene presencia en más de 70 países.

Ahora, esa experiencia cervecera que ha hecho mundialmente famosa a Heineken está experimentando una transformación de alta tecnología para enfrentarse al metaverso, píxel a píxel. Los metaversos son entornos donde los humanos interactúan social y económicamente como avatares, a través de un soporte lógico en un ciberespacio, el que actúa como una metáfora del mundo real, pero sin las limitaciones físicas o económicas allí impuestas.

El metaverso generalmente está compuesto por múltiples espacios virtuales tridimensionales, compartidos y persistentes, vinculados a un universo virtual percibido. En un sentido más amplio, el metaverso puede no solo referirse a los mundos virtuales, sino a las experiencias multidimensionales de uso y aplicación de internet en su conjunto, especialmente el espectro que combina la web 2.0, la realidad aumentada, la tecnología de tercera dimensión y la realidad virtual. Si bien la experiencia más exitosa y reconocida de metaversos ha sido Second Life, se espera que la corporación Meta (anteriormente conocida como Facebook, Inc.), propiedad del magnate estadounidense Mark Zuckerberg, sea la que lidere la implementación y los nuevos desarrollos en el campo de los metaversos en los próximos años, puesto que es la compañía global que más recursos humanos y tecnológicos está invirtiendo en este campo tecnológico, incluyendo tecnología de software y hardware.

Heineken siempre ha sido una apasionada de los ingredientes naturales, pero en el metaverso se trata de los mejores ingredientes, generados al 100% por ordenador. Según el comunicado emitido, su levadura especial A, que suele elaborarse en tanques horizontales ha sido sustituida por A-Pixels. Y hay que olvidarse del lúpulo cosechado en los campos, la Heineken Silver virtual se elabora con lúpulo de código binario cultivado por agricultores NPC (personajes no jugadores). Y, por supuesto, todo el proceso de elaboración de la cerveza virtual está supervisado por los asistentes virtuales de elaboración de la cerveza de Heineken, sustitutos digitalizados de sus cerveceros estrella.

Estos elementos se unen para desarrollar una cerveza completamente única que los visitantes de la cervecería virtual de Heineken en Decentraland podrán ver en el mundo virtual. Según explican, si pudiéramos imprimir el producto en 3D, podrían sostener y probar la Heineken Silver virtual en el mundo real. Esta cerveza virtual se presentó en un evento de lanzamiento del producto en la fábrica virtual de Heineken, donde los invitados pudieron conocer cómo se elabora la cerveza en segundos, mientras disfrutaban de langosta y caviar pixelados.

También según el comunicado de EP, Bram Westenbrink, director global de la marca Heineken, destacó en su presentación: "En Heineken, creemos que conectar con la gente es vital para la existencia humana, como el aire que respiramos o el agua que bebemos, y sabemos que el metaverso reúne a la gente de una forma desenfadada y envolvente que es realmente emocionante, pero no es el mejor lugar para saborear una nueva cerveza. Nuestra nueva cerveza virtual, Heineken Silver, es una broma irónica. Es una idea autoconsciente que se burla de nosotros y de muchas otras marcas que están saltando al metaverso con productos que se disfrutan mejor en el mundo real. Por ahora, no se pueden probar los píxeles y los bytes. Así que queremos hacer una broma sobre eso y recordar a todo el mundo que nada supera el sabor de una cerveza refrescante, incluida nuestra nueva Heineken Silver virtual, en el mundo real."

Para añadir un poco más de sabor al metaverso y a la Heineken Silver virtual, Heineken se ha asociado con el artista callejero autodidacta español J.Demsky, ilicitano que comenzó su andadura creativa inmerso en el boom del grafiti a principios de los 90. Su mirada nostálgica de los juegos de Arcade, las películas japonesas de Mecha o la ciencia ficción en VHS hoy se dejan ver en un universo futurista, moderno y desenfadado para ayudar a diseñar partes del hogar virtual de la Heineken Silver. J. Demsky indicó: "Como amante de Heineken desde hace mucho tiempo, me entusiasmó participar en este lanzamiento divertido y único que da vida a la marca, y a la Heineken Silver virtual, de una forma realmente única. Poder dar a la gente una forma de entender artísticamente a qué podría saber una bebida virtual, especialmente cuando se combinan todos los píxeles y la tecnología, encaja perfectamente con lo que soy y con el arte que me gusta crear, así que espero que a la gente le encante mi interpretación de cómo podría ser la Heineken Silver virtual si tuviera sabor."

Siguiendo con la ironía afirman que la Heineken Silver se elabora con píxeles 100% purificados, se filtra tres veces a través de cortafuegos y se carga con 5 millones de megabits por segundo. Para ver la inspirada casa virtual de J. Demsky para Heineken Silver, y disfrutar de un suministro interminable de la nueva cerveza virtual de Heineken, simplemente visite: https://play.decentraland.org/?island=Ii7xt&position=-123%2C-82. Si les gusta la cerveza, los mundos virtuales y los avatares, esta puede ser su cerveza. Aunque yo, personalmente, la prefiero real y compartida con amigos.-