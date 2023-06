Arturo Cartagena, el triunfador de la novilla en Clase Práctica

En la mañana de este domingo, 11 de Junio, se ha celebrado la novillada en Clase Práctica que se aplazó, por la lluvia, el pasado miércoles. Hubo un cambio en el cartel, ya que Fandila tenía otro compromiso en Jaén. La Plaza de Toros de Granada ha registrado una buena entrada en una mañana soleada.

Se lidiaron erales de Centeno Guerra, que dieron buen juego. El quinto saltó al callejón, poniendo la nota curiosa y, a su vez, peligrosa. Y es que había demasiada gente en el callejón.

Ha abierto plaza Mario Torres, de Ubrique, que sustituyó a Fandila, y que ha cortado una oreja. En segundo lugar ha toreado Martín Mendoza, de la Escuela Taurina de Granada, organizadora del evento, y su labor fue silenciada. El tercer novillero, de la Escuela Taurina de Almería, ha sido Héctor Morales, que ha cortado dos orejas y dejó buenas sensaciones con la muleta.

Entre el tercer y cuarto novillo ha habido una exhibición de doma a caballo.

La segunda parte de la novillada ha comenzado con el novillero cordobés Manuel Quintana, que no lo ha tenido fácil y no se ha acoplado con el animal. No ha tenido calado su faena, silencio, tras dos avisos. El quinto ha sido para Jesús Cobo, de la Escuela Taurina de Alcudia de Guadix, que ha destacado con la muleta en una serie de pases circulares, que le han valido para cortar una oreja.

El festejo ha finalizado con quien a la postre sería el triunfador de la mañana, Arturo Cartagena, de la Escuela Taurina de Citar (Guadalajara), que ha cortado dos orejas y rabo. Se ha empleado, y lo hizo bien, con una serie amplia y variada de pases efectistas, otra cosa fue con el capote y con la muleta tanto en redondo como al natural.

La mañana se puede catalogar como divertida. Ha habido gran cantidad de niños en los tendidos, que sirve para que los jóvenes que quieren ser toreros tenga oportunidades y experiencia en los ruedos.