Nunca llueve a gusto de todos, el refranero y el acervo popular explican muchas facetas de la idiosincrasia de la sociedad española, y por ende, granadina. En este caso, una de las circunstancias que más disparidad de opiniones provoca en la ciudad es el aspecto y estilismo de La Tarasca. Si criticar es el deporte nacional según algunos, aquí lleva usted dos tazas:

La expresión de 'Ir más fea que la Tarasca' se nos está yendo de las manos.Ya lo hacen a caso hecho. pic.twitter.com/PIkhZcgCsq — Ana Santaella (@AnaSantaella_) 19 de junio de 2019

Aquí esta usuaria de la red social Twitter sospecha que el estilismo de La Tarasca es así intencionadamente. Aunque hay muchos comentarios a favor y durante el desfile hay quien defendía su estilismo, en redes sociales, hay quien se muestra implacable con comentarios tan asertivos como es siguiente:

Otros han bromeado sobre el tono de su piel y su estilismo blanco:

Al fin una Tarasca albina!! pic.twitter.com/WhWWGQSigD — La Sahumerio (@LaSahumerio) 19 de junio de 2019

Pero también hay quien en función de la situación en torno a la política de la capital hace comentarios ingeniosos:

Nos ha encantado el paso de la Tarasca por la catedral de Granada. Si es que con el espectáculo que estamos viendo estos días... ¿No se le iban a hinchar los ovarios? pic.twitter.com/SELIPlwln0 — Graná Enfurecida (@TarascaGR) 19 de junio de 2019

No todo han sido críticas:

La Tarasca de Tronos, otro año montada sobre su dragón haciendo las delicias de todos, de los más frívolos y de los defensores. En una encuesta realizada por este periódico en su portal web sobre el aspecto de La Tarasca de este año, la opción 'es más hortera como manda la tradición' ganaba con un aplastante 53%, seguida de 'me gusta, es original y moderna' con un 23% de los votos, con un 14 'no entiendo que una fiesta popular que una fiesta popular tenga que inspìrarse en una serie americana' y con dos cuatros por ciento 'No está mal, pero me gustaba más la del año pasado' y 'Parece que va vestida de novia de una boda'.

Por otro lado, en la red social Instagram a la pregunta '¿Os ha gustado La Tarasca de este año?' el asunto estaba repartido entre el sí y el no.