Sin freno hasta el último suspiro del Corpus

RANADA puso anoche el broche final a las fiestas del Corpus 2023. La clausura oficial se produjo con el castillo de fuegos artificiales a las doce de la noche en la explanada del Palacio de Congresos. Atrás queda una semana en donde toda la ciudad se ha volcado para que la celebración de este Corpus resultase exitosa. Aun así, quedó todo el día para divertirse, lucir las mejores galas, y en definitiva, para disfrutar junto a los amigos y familiares.

Volvieron a destacar en las calles del ferial los caballos y sus carruajes. Si en días anteriores la presencia de estos animales era muy notable, ayer tarde lo fueron aún más, resultando difícil, en muchos instantes y tramos, caminar en medio de las calles por su paso constante. Los caballos pasaron en fila por todas las casetas, para que pudieran ser vistos por última vez por todo los asistentes al recinto de Almanjáyar.

En el último suspiro de la feria no podía faltar obtener valoraciones sobre su desarrollo, con las inclemencias meteorológicas que se han padecido algunos días de la semana de feria. Eso sí, en su mayoría son positivas. De entre los feriantes consultados en la zona de columpios, hay quienes declaran que la semana estuvo “muy bien” y afirman que “no nos podemos quejar”. Los días que han considerado más fuertes en cuanto a la asistencia del público al recinto han sido el martes, por ser el día con los precios más bajos en las atracciones, y el viernes. Y a la hora de cerrar este artículo, esperaban “una noche muy buena”, ya que el tiempo les había respetado y hoy domingo la mayoría de los ciudadanos no trabajan.

En cuanto a la afluencia de gente, los preguntados reflejan que la lluvia ha afectado de manera negativa, si bien solo la califican como “algo más floja que la del año pasado”. Es la opinión mayoritaria de los feriantes que regentan atracciones dedicadas a los niños más pequeños, ya que en los días de lluvia no se desplazaron con sus padres o familiares, siendo mayormente los adultos quienes han acudido a lo largo de la noche, cuando la lluvia ofrecía una tregua.

En la zona destinada a las casetas han contado con el mismo ambiente que toda la semana y se valora de forma muy positiva lo que ha sido el Corpus. Un camarero reflejaba que “es un no parar”, a la vez que aseguraba estar deseando que acabara la feria “para poder tener unos días de descanso”.Y mientras la tarde caía y se adentraba la noche, los ciudadanos no pararon de divertirse y disfrutar de las últimas horas de la feria. Uno de ellos, Asier, que vivía su primer Corpus al estar estudiando en Granada, calificó la semana como “un desenfreno” y subrayó que “son varios los días en los que llevamos acudiendo para disfrutar del ambiente fiestero”.

Entre la multitud también se pudo ver al que llega para celebrar su cumpleaños con sus amigos, con la clara intención de que el día sea inolvidable. Y como no, asomaron los clásicos rezagados, que por motivos laborales todavía no habían tenido ocasión de pisar el recinto ferial...

La Policía Nacional concluye que la semana ha estado tranquila y que no hubo ningún problema fuera de lo normal, al menos hasta la hora del cierre de edición de este diario. De igual modo, apunta a que los días de lluvia afectaron a la asistencia y a que el jueves y viernes han sido los que más acogida han tenido por parte de los granadinos.

A modo de resumen, y con la suerte de que el sábado de fin de feria no llovió, la afluencia de personas en todo lo que engloba el Corpus ha sido espectacular. La lluvia, que en algunos momentos ha llegado a ser muy intensa, no ha supuesto un freno en las ganas de disfrutar de quienes acudieron para no desaprovechar ni un momento.

De valorar es, no se puede dejar al margen, el trabajo de todos los que han posibilitado que el Corpus salga adelante, que no son pocos, como es el caso de los trabajadores de la hostelería, de los servicios de limpieza, sanitarios o de seguridad.Toca despedirse de forma temporal, porque el Corpus siempre acaba volviendo, hasta el próximo año.