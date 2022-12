Agricultores de Almuñécar piden el apoyo a la comunidad escolar para la manifestación del 14 de diciembre

Los agricultores de Almuñécar levantan los últimos teléfonos en busca de apoyos de última hora, llaman a todas las puertas y gritan a los cuatro vientos la importancia de conseguir el máximo respaldo posible para la jornada de paro general del próximo 14 de diciembre. La situación que vive el campo almuñequero es desesperante, y no piensan permanecer de brazos cruzados a la espera de que el asunto se solucione solo, es un problema que afecta a todo, si el campo se muere, la economía de la zona se resiente.

Motivo por el que están movilizando a la comunidad educativa sexitana para demostrar que el problema afecta tanto a grandes como a pequeños. "La falta de lluvias y el incumplimiento de las administraciones públicas de sus compromisos, han provocado la salinización de los acuíferos y están causando una auténtica catástrofe. La economía de nuestro pueblo se verá seriamente dañada si desaparece la agricultura que supone el 40% del total. El próximo miércoles, día 14 de diciembre, hemos convocado un PARO GENERAL entre las 8 y las 14 horas para exigir soluciones. Te pedimos tu apoyo, no enviando a tus hijos al colegio la mañana del paro. Necesitamos vuestra ayuda, por favor, apoyarnos", solicitan los regantes en una circular que han repartido entre los centros.

Las asociaciones convocantes, Agua para el Campo y Verde, Seco y Jate, piden además la implicación activa de los jóvenes del municipio, "no pueden permanecer callados mientras se destruye nuestro medioambiental. No pueden seguir en silencio mientras nuestras fértiles tierras se convierten en un desierto".

Además, se han reunido con los parlamentarios andaluces, Gerardo Sánchez y Olga Manzano, el secretario de Política Municipal del PSOE de Granada, Manuel García Cerezo, y la secretaria general de los socialistas almuñequeros, Rocío Palacios, que les han mostrado su apoyo. En este sentido, Sánchez ha pedido a la Junta de Andalucía que incluya en sus presupuestos para 2023 la recarga del acuífero de Río Verde, obras de infraestructuras hidráulicas secundarias y que participe en el 10 por ciento que los regantes de la Costa tienen que poner de las canalizaciones de Béznar-Rules ya que "en esta zona hay pequeños agricultores y no grandes empresas como existen en otras provincias vecinas".

Al hilo, ha asegurado que han presentado tres enmiendas a las cuentas del Gobierno andaluz "porque nos alarma que desde la Junta no se hagan inversiones en Granada mientras que en otras provincias sí", y ha incidido en la necesidad de "dar una solución urgente y definitiva a un problema gravísimo que tiene el litoral granadino como es la falta de agua".

Y ha indicado que, "al igual que hemos estado presentes en todas y cada una de las reivindicaciones que se han llevado a cabo en la Costa por las infraestructuras".

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Almuñécar-La Herradura, Rocío Palacios, ha reclamado infraestructuras de emergencia que "solucionen los problemas que tenemos de abastecimiento de agua para regadío, que ayuden a paliar la sed que tiene nuestro campo".

"No entendemos como desde el Ayuntamiento y desde determinadas organizaciones no se está apoyando lo que nos parece de justicia. Hasta hace unos días había fincas que estaban secándose y, a día de hoy, no tienen garantizando el regadío salvo que llueva como está ocurriendo estos días. No comprendemos como el alcalde y su equipo salen diciendo que hay regantes buenos y regantes malos. Para el PSOE son vecinos y vecinas de nuestro pueblo que tienen una necesidad", ha concluido.