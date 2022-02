Una estudiante de Almuñécar consigue una beca de la Fundación Amancio Ortega para estudiar en Estados Unidos

Iara Mohd Akeel Metad, una joven de cuarto de la ESO del instituto Al Andalus de Almuñécar, ha sido seleccionada por la Fundación Amancio Ortega para disfrutar durante todo un año de una de sus becas de estudios para perfeccionar el inglés y realizar una inmersión en la cultura de Estados Unidos. Una beca con la que la herradureña podrá cursar durante el curso 2022-2023 1º de Bachillerato en el país estadounidense.

Se trata de una oportunidad que la fundación ofrece a estudiantes de toda España y a la que este año se han presentado más de 10.000 solicitudes para cubrir alguna de las 400 plazas disponibles.

La propia estudiante ha manifestado, tras conocer la elección, que la experiencia del proceso de selección "ha sido fabulosa, aunque algo estresante, pero me llevo tantas cosas buenas de esto; como, por ejemplo, el haber conocido a mucha gente y hacer nuevos amigos y amigas; el logro de ir superando cada una de las fases y la emoción y el recuerdo que me ha quedado de ello; por supuesto, la enorme satisfacción de que finalmente me la hayan concedido. Lo peor ha sido el asunto del papeleo tan pesado, pero también he aprendido a hacer estos trámites por mi cuenta sin depender de nadie. En conclusión, una experiencia genial que acaba de comenzar".

Otros dos alumnos del centro se encuentran entre los cinco primeros en la lista de espera. El director del centro educativo sexitano, Javier Morales explica que todos los alumnos presentados "han tenido que pasar un proceso arduo y largo donde, además de realizar todos los trámites administrativos, se han presentado a diversas pruebas para demostrar su nivel de inglés, así como a presentaciones y entrevistas personales, con el fin de acreditar sus aptitudes, capacidades, motivaciones tanto académicas como personales. Para la última fase requerían la ayuda de los profesores elegidos por ellos para redactarles una carta de recomendación, algo fácil si tenemos en cuenta la calidad humana y académica de estos chicos".

Morales señala que han sido cuatro alumnos de 4ºESO del centro -Marta Fajardo Jerónimo, Pedro Jiménez Fernández, Iara Mohd Akeel Metab y Malú Moreda Fernández- los que han participado y llegado hasta la fase final de esta prestigiosa beca, por lo que "queremos transmitirles nuestra satisfacción y enhorabuena".