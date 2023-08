Almuñécar vive el día grande de su Patrona con la procesión marítimo-terrestre y el espectáculo piromusical

Almuñécar volvió a cumplir con la tradición y una gran procesión marítimo-terrestre de su patrona, la Virgen de la Antigua, junto con gran castillo de fuegos artificiales piromusicales en la noche más importante para los sexitanos y visitantes. Este acto puso el broche de cierre a una intensa semana festiva y que ha congregado a decenas de miles de personas llegadas de toda España para disfrutar de unas vacaciones y vivirlas de forma especial al sumarse a las fiestas patronales sexitanas, declaradas de interés turístico de Andalucía.

Y es que el 15 de agosto es una fecha marcada en el calendario, no solamente a nivel local por el Consistorio y los almuñequeros, sino también a nivel provincial y autonómico. No en balde, una vez más todo se sumó para que Almuñécar brillara y se luciera como marca la tradición.

El cortejo procesional partía de la iglesia parroquial de la Encarnación al caer la tarde. En el recorrido del mismo ya aguardaban numerosos vecinos el momento porque es un día muy especial. La Hermandad de la Patrona organizó con toda la solemnidad posible para que la Virgen de Antigua fuese recibida con devoción, admiración y orgullo en su recorrido. Por cierto que este año se sumó un grupo de Moros y Cristianos de Molvízar que abría con el sonido de los tambores el cortejo

Portada por medio centenar de horquilleros, acompañada y todos los sacerdotes, encabezados por la máxima autoridad eclesiástica local, el párroco Juan Antonio Arcos, y por parte de la Corporación sexitana, el alcalde, Juan José Ruiz Joya, así como una completa representación de todas las hermandades y cofradías locales con el presidente de la Agrupación de éstas, José Antonio Castillo Miranda, además de la representación de la seguridad local Guardia Civil, Policía Local y Bomberos sexitanos

El recorrido procesional en las calles y avenidas, donde no faltó el grupo de cante y baile de fandango cortijero, avanzó hasta desembocar en la playa de San Cristóbal. En este lugar fue embarcada en el barco de la Patrona y tras recorrer las aguas que bañan la citada playa puso rumbo hacía la playa Puerta del Mar, tras bordear los Peñones del Santo. Fue entonces cuando comenzó el espectáculo piromusical en la playa Puerta del Mar, Castillo de San Miguel, Peñones del Santo y en el mar… Este año se estrenaba en este cometido la pirotecnia Zaragozana, que diseñó para la ocasión un gran espectáculo, contando con la colaboración del pirotécnico motrileño, Esteban Martín, que por motivos de fuerza mayor no pudo realizarlo este año. Fueron más de 7.235 unidades de disparo las que se lanzaron al cielo sexitano. Todo ello al ritmo que marcaba la música con un repertorio que arrancó con “Bienvenidos”, de Miguel Ríos, para seguir con “Corazón de Cristal”, con Nancys Rubias; “Tu ni nadie”, de Fangoria; “Estar enamorado es” , de Raphael, Ordinary World, de Adam Lambert; The Best” , de Tina Turner; “Los Ángeles” de Aitana y I Feel Love de Sam Smithe, entre otros temas más hasta completar unos 20 minutos de máxima intensidad, acompañados de luces y sonido en los altavoces instalados en la playa Puerta del Mar con una potencia de más de 100.000 watios.

Todo éste espectáculo piromusical requiere unas medidas excepcionales de seguridad que fueron coordinadas desde la playa Puerta del Mar. Policía Local, Bomberos, Protección Civil y Guardia Civil sexitana, así como varios equipos sanitarios estuvieron situados en lugares estratégicos para que todo se desarrollara con normalidad. Todo el recinto quedó vallado así como el paseo del Altillo y Prieto Moreno (Caletilla)

A pesar de la cantidad de personas que se concentraron en la zona y la intensidad, variedad y cantidad también de los fuegos, no hubo que reseñar nada importante. Solo la paciencia para que fuese recobrando la normalidad en poco más de una hora.

El concejal de Fiestas y Cultura, Alberto García Gilabert, ha hecho una valoración de los fuegos artificiales, no sin antes tener palabras de agradecimiento para todos que lo hicieron posible y muy especialmente a la empresa y servicios de seguridad municipal. "A pesar de la dificultad de ser un estreno para todos, en referencia a la nueva empresa pirotécnica, creo que se ha superado con creces y lo ha hecho con todo el cariño del mundo según me consta, es un tiempo récord ya que han sido tres meses lo que han tenido para elaborar este castillo de fuego artificiales piropo-musical".

"Desde el Ayuntamiento y del área Cultural Fiesta estamos más que satisfechos. Ya hemos hablado sobre muchísimas nuevas ideas para el año próximo", indicó García Gilabert y tras destacar el esfuerzo de la empresa, una vez más, recordó que son cinco puntos de tirada lo que tiene el espectáculo de Almuñécar, todo coordinado y muy complejo con todo lo que supone por lo que francamente estoy satisfecho.