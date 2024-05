Almuñécar celebra el arreglo de la escollera de Velilla tras una década de reivindicaciones

El Ayuntamiento de Almuñécar ha firmado el acta de recepción del fin de las obras de la escollera y el camino de protección que rodea al parque acuático Aquatropic, tras años de reivindicaciones al Gobierno de España para que asuma las responsabilidades y de una solución al problema que sufre el municipio en esta zona desde hace años por los distintos temporales.

La obra, que ha contado con una inversión de 47.000 euros y un plazo de ejecución de un mes, finalmente se ha acortado en el tiempo al rescatar del mar, muchas de las piedras que se habían desprendido de la escollera con los temporales que la habían destrozado.

La concejal de Playas, Lucia González, ha explicado que la actuación ha consistido en la reparación de la defensa del parque, "llevamos muchos años reclamando esta actuación que estaba siendo afectada por los distintos temporales y ha sido el Ayuntamiento el que ha tenido que realizar directamente la actuación pese a no estar dentro de nuestra concesión, y el camino de servicio, que no tenía sentido sin el refuerzo de la escollera".

El alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, ha asegurado que con esta obra se da solución a los trabajadores del restaurante que hay junto a la escollera, que "habían visto como el sustento de sus familias se había visto truncado por la dejadez de funciones del Gobierno de España, al no asumir sus competencias en el arreglo de la escollera de punta Velilla". En este sentido, ha recordado que desde hace 12 años no se podía transitar por la vía de servicio, y desde 2019, otro temporal, hizo que este establecimiento hostelero, tuviera que ser precintado y cerrado.

Ruiz Joya ha explicado que "el mantenimiento del camino de servicio que bordea el parque acuático sí es competencia del Ayuntamiento de Almuñécar, pero la escollera es una competencia directa del Gobierno de España. Y no puede haber camino por encima de la escollera, si no hay escollera".

En este sentido, desde el servicio provincial de Costas apuntan que "la defensa y reparación de la escollera es competencia del concesionario".

Algo con lo que no coincide el alcalde de Almuñécar. "Si el señor subdelegado pone en duda de quién es la competencia, lo mismo es porque lleva pocos días en el cargo, pero yo estoy dispuesto a enviarle los informes de sus propios jefes de servicios e inspectores de la dirección provincial de Costas que dicen lo contrario a lo que dice él, asegurando que la defensa del litoral es una competencia suya y no nuestra".

Sobre la decisión de asumir el arreglo, ha manifestado que durante una reunión con la Federación de Empresarios, comprobaron "la cara de desesperación de nuestro vecino sexitano, que tiene la concesión del restaurante, por no poder atender las comuniones y eventos que tenía contratados, tener en el paro a sus trabajadores y no poder abrir su restaurante, desde el equipo de Gobierno local decidimos solucionarlo y hacer lo que no han hecho otros y era su obligación".

La punta del iceberg

Por otro lado, el alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, ha recordado que no solo se trata de la escollera, "son las defensas del resto de playas como la de Cotobro, que en vez de hacer el espigón que venimos reclamando desde hace décadas, se vierte arena en la playa, que año tras años se llevan los temporales, tirando, por tanto, miles de euros al mar. Teniendo en cuenta que en el nuevo Plan actuación de espigones en la costa, anunciado hace unos días, Almuñécar ni aparece".

Otra reivindicación, ha enfatizado Ruiz Joya, es las obras de Rules y de su desglosado nº3 que es el que afecta a Almuñécar. "Anunciaron que en febrero de 2024 estaría el proyecto y estamos casi en junio y no sabemos nada. Al igual que la recarga del acuífero de Río Verde, que tuvo que asumir el Ayuntamiento para que no fuera la ruina para miles de agricultores. En definitiva, parece que el Gobierno Central se ha olvidado de este trocito de tierra de España, que es el nuestro".