El alcalde de Almuñécar se compromete a seguir peleando porque no falte el agua para el campo de la Costa de Granada

El alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, ha visitado este viernes la empresa comercializadora Frutas Los Cursos de la localidad, coincidiendo con el inicio de la cosecha de la chirimoya, en un “gesto de apoyo” al sector de subtropicales que tanta repercusión tiene en el municipio sexitano. En la visita no podía faltar el tema del agua para el agro sexitano.

Ruiz Joya manifestó durante la visita que desde la Administración Local "estamos haciendo todos los esfuerzos para que la recarga del acuífero se lleve a cabo porque es urgentisimo. Hemos puesto, incluso, a disposición de la Mancomunidad de Municipios la posibilidad de que el propio Ayuntamiento pague esa recarga del acuífero, e incluso, la obra necesaria. Asimismo, estamos trabajando junto con la delegación de la Consejería del Agua y con la Junta de Andalucía, sobre la posibilidad real de que se pueda ejecutar una tubería terrestre que garantice el consumo humano, por si en cualquier momento la tubería submarina que ahora mismo viene desde la ETAP Molvízar pudiera tener algún problema”, indicó .

En palabras del regidor, "como administración pública dentro de las competencias que no tenemos, vamos a presionar a todas las administraciones independientemente del color político que sea pues para conseguir que algo tan justo como es el agua llegue a nuestro municipio dependen muchísimas familias hemos podido comprobar hoy que del campo en Almuñécar dependen muchísimas familias, No vamos a permitir que nuestro campo se seque, por eso desde el Ayuntamiento ya adelanto que vamos a seguir haciendo todas las presiones necesarias. Con nosotros van a poder contar como aliados todas las administraciones para conseguir que venga el agua y porque no podemos permitir que empresas como en este caso Fruta Los cursos y todas las corridas de frutas que hay en nuestro municipio y nuestros agricultores se vean afectadas y afectados por la falta de agua”, sentenció Ruiz Joya.

En la misma línea se había manifestado el edil sexitano de Agricultura, Luis Aragón, quien dijo “estamos trabajando y presionando junto con los agricultores que ahora mismo lo representan en materia de agua como es la Junta Central de Usuario para que las canalizaciones de Rules sean una realidad. En este sentido, añadió, nos tenemos que congratular de que el otro día, creemos que como consecuencia de que la Plataforma por la Infraestructura donde estamos representados los agricultores de Almuñécar ha anunciado movilizaciones, el Secretario de Estado Hugo Moral ha dicho que ya hay financiación para el Desglosado 3, que era una de las cosas que teníamos pendientes. Nos ha dicho que el Desglosado 9 están trabajando con ello. Lo único que no ha dicho es que una de las promesas que hicieron es que el resto de desglosarlo iban a comenzar este año y ya quedan tres meses. No sé si llegará a tiempo. Nosotros vamos a seguir presionando para que se agilicen los trámites administrativos y se ponga en marcha la obra y la infraestructuras que no hacen falta”, dijo Aragón.